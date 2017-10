Protezele mamare rămân fără decontare

Senatorii au respins o propunere legislativa care ar fi modificat Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii in sensul includerii, printre serviciile decontate din Fondul Unic de Asigurari Sociale de Sanatate (FNUASS), a endoprotezelor mamare, a materialelor si dispozitivelor necesare operatiilor de reconstructie in urma afectiunilor oncologice, motivul fiind acela ca Executivul a aprobat in cursul zilei de luni Ordonanta nr. 3/2014 care reglementeaza acest aspect, conform Agerpres.