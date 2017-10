Protestul constănţenilor bolnavi de hepatită, amânat până în iunie

Protestul constănțenilor bolnavi de hepatită, amânat până în iunie

În urma întâlnirii desfășurate ieri cu domnul Ministru al Sănătății, Nicolae Bănicioiu, întâlnire la care Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România (APAH-RO) a fost reprezentată de trei persoane în frunte cu Marinela Debu, președinte APAH-RO, s-a luat decizia de a amâna protestul programat inițial pentru data de 18 mai 2015, pentru prima parte a lunii iunie.„Dorim astfel să dăm timp autorităților să încheie negocierile în vederea acordării tratamentului salvator unui număr cât mai mare de pacienți cu hepatită cronica C și să nu fim acuzați de obstrucționarea acestora, așa cum a sugerat domnul ministru în cadrul întâlnirii de la MS.Sperăm ca acest protest să nu mai fie necesar și, în prima parte a lunii iunie, să fie finalizate toate detaliile de ordin legislativ sau care țin de negocierile cost/volum/eficiență astfel încât, de la sfârșitul lunii iunie cel mai târziu, să vedem cum primii pacienți încep să fie salvați datorită faptului că inovația a devenit accesibilă și pacienților cu hepatita C din România.Rugăm autoritățile să nu uite că pacienții cu hepatita cronica C s-au săturat de promisiuni privind accesul la noile terapii și doresc fapte din partea lor, altfel protestul lor în stradă va fi iminent și radical, pentru că nu mai au ce pierde!”, a precizat Marinela Debu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România.