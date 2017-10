Protejaţi-vă pielea în sezonul rece

Protejați-vă pielea în sezonul rece

Temperaturile scăzute, vântul, precipitațiile, trecerea de la cald la rece usucă și irită pielea, de aceea aveți nevoie de o îngrijire atentă pe timpul iernii. Medicul dermatolog recomandă preparate dermato-cosmetice sub formă de creme, lapte cremă sau lapte cosmetic. Din cauza frigului, pielea are mult de suferit, mai ales pe zonele descoperite. Este vorba de față, gât, dar și de mâini. „Din cauza frigului, pielea are tendința să devină uscată, poate prezenta fisuri dureroase și de aceea necesită o îngrijire atentă care constă în aplicarea, de obicei, a unor produse dermato-cosmetice emoliente. Aceste produse au o indicație mai ales la persoanele cu piele, în mod obișnuit, uscată”, a explicat dr. Gheorghe Nicola, șeful Clinicii Dermato-Venerice Constanța. Frigul strânge vasele sanguine, încetinește circulația sângelui, epiderma nemaifiind iritată și hrănită corespunzător. Celulele de la nivelul pielii nu se reînnoiesc, iar pielea devine opacă, aspră, pentru că își pierde tonusul și suplețea. Creme, lapte cremă sau lapte cosmetic pentru piele în sezonul rece Nu doar frigul afectează pielea, ci și căldura din casă sau de la birou. Când vii de afară și intri într-o încăpere unde este cald, simți cum pielea ți se strânge, devine uscată și aspră la atingere. Motivul este lipsa umidității aerului, de aceea este indicat să vă hidratați pielea și atunci când stați în casă. Iarna, pielea trebuie răsfățată cu diverse creme hidratante și cu vitamine. „Există o multitudine de preparate dermato-cosmetice sub formă de creme, lapte cremă sau chiar lapte cosmetic, alegerea unuia sau altuia dintre ele fiind în funcție de severitatea manifestărilor de xeroză cutanată - uscăciune - și de manifestările patologice care apar după expunerea la frig”, a completat medicul dermatolog. Pentru a vă menține tenul frumos este bine să folosiți, în sezonul rece, un tratament suplimentar pentru ten, cum ar fi o mască cu hidratare intensă pe care o puteți cumpăra sau v-o puteți prepara singuri acasă. Un sfat pentru persoanele care se pregătesc să iasă din casă este acela de a se spăla cu cel puțin jumătate de oră înainte de a ieși și de a aplica o cremă hidratantă emolientă. De asemenea, trebuie să vă protejați fața și gâtul cu un fular și mâinile cu mănuși. În felul acesta faceți trecerea de la o temperatură la alta mai blând. Potrivit dr. Gheorghe Nicola, „la copii, protejarea pielii se face la fel ca la adulți, la care se adaugă câteva măsuri: evitarea expunerii la frig, evitarea expunerii la vânt, purtarea de obiecte de îmbrăcăminte adecvate cum ar fi hăinuțele din bumbac, mănușile pentru protejarea extremităților”.