Propolisul are acţiune antimicrobiană

Propolisul are acțiune antimicrobiană

Ştire online publicată Joi, 21 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Propolisul este un amestec de rășini și balsamuri (55%), ceară (30%), uleiuri volatile (10%), polen (5%), vitamina A și C, microelemente, aluminiu, vanadiu, fier și calciu. Datorită varietății de proprietăți curative, propolisul are acțiune antimicrobiană, antialergică, anestezică și biostimulatoare. Lăptișorul de matcă este bogat în carbohidrați, grăsimi, vitamine și acizi organici. Se păstrează la întuneric, în recipiente închise ermetic. În afară de apă, conține 14-18% substanțe proteice, 9-10% zahăr, 1,7-5,7% grăsimi, factori de creștere, microelemente și vitamine. Lăptișorul de matcă are cele mai multe vitamine pe unitatea de volum. Din cele 15 microelemente existente în lăptișorul de matcă, cel mai important este cobaltul, care participă activ la schimbul de proteine din organism. Toate aceste elemente, extrem de active biologic, întăresc imunitatea organismului și capacitatea de reacție la infecții. Lăptișorul de matcă are un rol deosebit în metabolismul celular, în îmbunătățirea activității creierului, reducând nivelul de colesterol din sânge. Este util pentru digestie, pentru combaterea insomniei, a anemiei și refacerea glandelor cu secreție internă. Lăptișorul de matcă își schimbă caracteristicile în contact cu metalul, de aceea se recomandă folosirea recipientelor și a lingurilor din plastic sau lemn. La lumină și căldură, lăptișorul de matcă se usucă și se îngălbenește. De asemenea, în timpul administrării, este recomandat ca zahărul din alimentație să fie înlocuit cu miere de albine (30-60 g pe zi).