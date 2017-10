Promisiuni de la Spitalul Judeţean Constanţa: Pacienţii pot spune ADIO trenului spre Bucureşti

Promisiuni de la Spitalul Județean Constanța: Pacienții pot spune ADIO trenului spre București

Secția de chirurgie generală a Spitalului Județean Constanța are cel mai modern bloc operator din Dobrogea, echipat cu aparatură de chirurgie de ultimă generație. Astfel, specialiștii constănțeni vor putea realiza operații complexe, fără a mai trimite pacienții la București.Ieri a avut loc inaugurarea celui mai mare bloc operator de chirurgie generală din cadrul Spitalului Județean Constanța. Acesta deservește toată activitatea chirurgicală a unității sanitare și are cinci săli de operație ultramoderne.„Dacă până acum eram nevoiți să mai trimitem din cazurile foarte complexe la București pentru că nu aveam aparatura necesară inter-vențiilor chirurgicale complexe, de acum înainte vom putea interveni în orice situație. Vom putea realiza operații de ficat sau pancreas, dar și intervenții de chirurgie toracică sau pelvină. Cele cinci săli de operație sunt dotate cu aparate de anestezie generală, dar și cu o lampă cu satelit ce are un sistem de transmisie care poate fi urmărit din afara sălii de operație, de oriunde din țară. Acest lucru va fi benefic și pentru studenții și rezidenții cărora li se vor explica toate etapele tehnice ale actului chirurgical. Aparatura utilizată până acum în secția de chirurgie avea cel puțin 15 ani și nu mai corespunde nevoilor chirurgicale ale prezentului”, a precizat dr. Cătălin Grasa, directorul de cercetare medicală a Spitalului Județean Constanța.Investiție de 4,2 milioane de leiReabilitarea blocului operator al secției de chirurgie generală a fost realizată din banii primiți după câștigarea procesului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Constanța, dar și cu bani de la Consiliul Județean. „Vorbim de o investiție care se ridică la suma de 4,2 milioane de lei. 3 mi-lioane sunt din banii primiți de la CJAS după câștigarea procesului pe care l-am avut cu această instituție și restul de la CJ”, a precizat Dănuț Căpățână, managerul Spitalului Județean Constanța. O altă noutate a acestui bloc operator este și un salon post-operator cu șapte paturi dotate cu echipamente de terapie intensivă de monitorizare a cazurilor critice, care au suferit inter-venții chirurgicale complexe.„Avem o secțiune cu paturi de ATI destinat secțiilor de chirurgie și este dotat cu paturi care au telecomenzi și saltele speciale pentru pacienții imobilizați. Avem aspirator pentru a drena lichidele din cavitatea perito-neală, sistem de electrocauterizare și excizie electrică. Pentru operații mai complexe, medicii vor putea utiliza un braț chirurgical special, des- tinat preciziei chirurgicale”, a precizat dr. Mihnea Avram, directorul medical al instituției.Blocul operator, „poarta“ între cele două secții chirurgicaleAcest bloc operator de chirurgie face parte din rețeaua de chirurgie a Spitalului Județean și se află exact între cele două secții de profil: Chirurgie 1 și Chirurgie 2, departamente care urmează a fi reabilitate. „În continuarea blocului operator va fi secția de Chirurgie 1, care era în plan pentru anul acesta, dar Ministerul Sănătății a cerut reabilitarea secției de Pediatrie. Vor fi două secții de chirurgie cu postul operator între ele și com-pletate de acest bloc operator”, a completat dr. Mihnea Avram.