Proiectul privind prevenția în sănătate, respins

Ştire online publicată Marţi, 15 Martie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Comisia pentru sănătate a Camerei Deputaților a dat marți raport de respingere proiectului de lege privind prevenția în sănătate, inițiat de Partidul Național Liberal.Președintele comisiei, Florin Buicu, a explicat că proiectul va fi discutat și votat în Senat, după care se va întoarce la Camera Deputaților, care este for decizional."Noi am respins proiectul inițial, care modifica structura Guvernului prin înființarea Agenției Naționale de Prevenție în Sănătate. În acea formă, Camera Deputaților era prima Cameră sesizată, iar Senatul — decizională. Prin propunerile de amendamente venite din partea inițiatorilor s-a scos complet Agenția Națională de Prevenție în Sănătate din lege, iar în aceste condiții Camera a devenit decizională. De aceea proiectul, în noua formă, care are doar partea de prevenție, se duce la Senat și se întoarce la Cameră. Corect ar fi fost ca inițiatorii să ia la cunoștință de propunerile societății civile de modificare a proiectului și să-l retragă de la Cameră, pentru a-l depune la Senat ca primă Cameră sesizată", a explicat Buicu, citat de Agerpres.