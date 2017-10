Proiecte pentru susţinerea copiilor bolnavi de cancer

Proiecte pentru susținerea copiilor bolnavi de cancer

Asociația P.A.V.E.L. - asociația părinților cu copii bolnavi „Primind Ajutor Viața Este Luminoasă” - continuă lupta pentru îmbunătățirea situației copiilor cu cancer din România. În luna noiembrie a acestui an, Asociația P.A.V.E.L. organizează două evenimente majore, respectiv al IX-lea Congres al Organizației Europene a Pedagogilor din Spitale (HOPE - Hospital Organization of Pedagogues in Europe) și cea de-a treia Conferință națională dedicată problematicii cancerului la copii și tineri, cu titlul „Diagnosticarea precoce, primul pas către vindecare!”.Tema Congresului este „Împreună pentru o mai bună educație a copiilor și a adolescenților bolnavi. Pregătirea pedagogilor pentru a lucra într-o echipă multidisciplinară în spitale”.Obiectivul principal este de a uni eforturile cadrelor didactice și ale cadrelor medicale pentru susținerea dezvoltării abilităților cognitive si emoționale ale copiilor și ale tinerilor cu boli somatice grave și psihice internați pentru lungi perioade de timp în spitale.