Programul farmaciilor constănţene în perioada 1-4 mai

Programul farmaciilor constănțene în perioada 1-4 mai

1. Dom Quality - Str. Soveja Nr. 63, Bl. 53-57 - Program NON STOP2. Eurosantis Farmacris -B-dul Al. Lăpușneanu Nr. 107 - Program NON STOP3. Hipocrat Plus - Str. Caraiman Nr. 14 - Program NON STOP4. Optatum - Str. Ion Rațiu Nr. 30 - Program NON STOP5. Vital Pharm - B-dul Tomis Nr. 147 - Program NON STOPLocalitatea Mangalia:1. 2Na Farm - Șos. Constanței, Incinta Gară - Program NON STOP1. Star Ro Trust - Str. Decebal Nr. 43 - Program NON STOPPentru a asigura populația cu medicamente și pe timpul nopții, Primăria orașului Năvodari, în colaborare cu farmaciile existente, au întocmit un program NON STOP prin rotație, afișat la sediul primăriei. Acest program este valabil pentru întreg anul, nu doar în perioada vacanței de 1 Mai.