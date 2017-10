Programări online la medicul de familie

Începând din luna decembrie a acestui an, pacienții asigurați s-ar putea programa singuri, pe internet, la medicul de familie sau chiar la specialist. Acest lucru va putea fi posibil cu ajutorul unui nou sistem informatic, pus la dispoziție de Casa națională de Asigurări de Sănătate. Mai mult decât atât, acest sistem le va putea oferi și posibilitatea de a-și alege singuri medicul sau clinica la care vor să fie tratați și vor putea consulta, în timp real, costurile tuturor investigațiilor de care au nevoie. „La sfârșitul acestui an, avem un proiect informatic care trebuie să fie gata la 15 decembrie și care este adresat, în exclusivitate, pacienților. Acolo pot să găsească absolut toate informațiile, pot să își facă programări la medici, pot să vadă prețurile, pot să își aleagă furnizorul de servicii fără a mai depinde de cineva, ceea ce este un plus de valoare”, a explicat Vasile Ciurchea, președintele CNAS.