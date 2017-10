Prof. Irinel Popescu: Intregul personal medical va fi instruit pentru activitatea de donare

Personalul medical implicat in procesul de donare de organe va fi specializat printr-un proiect finantat din fonduri europene, a anuntat prof. dr. Irinel Popescu, cu ocazia Congresului Romtransplant, ce are loc intre 29 octombrie – 1 noiembrie, la Bucuresti, scrie paginamedicala.ro.“Astazi a fost depus de Academia de Stiinte Medicale un program POSDRU care are in vedere instruirea la nivel national a intregului personal medical pentru activitatea de donare, de diagnostic al mortii cerebrale, de selectare a donatorilor si de promovare a donarii de organe”, a spus medical.