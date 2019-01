PROF. DR. NICOLAE HÂNCU: „MÂNCAREA UCIDE MAI MULŢI OAMENI DECÂT ALCOOLUL ŞI FUMATUL!”

PROF. DR. NICOLAE HÂNCU: „MÂNCAREA UCIDE MAI MULȚI OAMENI DECÂT ALCOOLUL ȘI FUMATUL!”

Profesorul Nicolae Hâncu subliniază că alimentația și somnul sunt două elemente cheie pentru sănătatea noastră, scrie uti24.roȘi când afli că alimentația ucide anual 14 milioane de oameni te gândești serios cât de sănătoasă este mâncarea cu care te hrănești în fiecare zi. „Alimentația răspunde de 14 milioane de morți în lume, anual. Alcoolul și fumatul împreună fac 12 milioane de morți”, menționează specialistul.Ca oamenii să fie mai sănătoși trebuie umblat la mentalitate pentru schimbarea stilului de viață, aspecte care sunt foarte dificile.„Să schimbi alimentația unui popor este un lucru extraordinar de greu. Noi, forurile științifice, educaționale ne-am organizat să facem educație nutrițională populațională. Când faci o astfel de educație îi spui omului și cum să se miște, cum să nu bea, cum să doarmă”, explică Nicolae Hâncu.Cât trebuie să dormim și când?Nu doar în alimentație trebuie să fim echilibrați, ci și când vine vorba despre somn. „Somnul are o influență extraordinară asupra comportamentului și greutății noastre. Ar trebui să dormim între 7 și cel mult 9 ore pe noapte, din care o oră să fie înainte de miezul nopții.Dacă nu se doarme noaptea, totul lucrează împotriva sănătății. Nici prea mult somn, 10-12 ore cum obișnuiesc marii somnoroși, nu face bine”, declară specialistul.Profesorul Hâncu explică cum un aliment bun se transformă în dușman.„Nu există alimente bune și rele. Există alimente prietenoase, mai puțin prietenoase și alimente dușmănoase. De exemplu, să mănânci 4-5 ouă pe săptămână transformă oul într-un aliment extrem de prietenos, dar dacă mănânci 10 ouă pe zi ca să îți crești masa musculară, oul devine neprietenos”, spune specialistul.Stilul de viață a dus la o epidemie de diabetPotrivit profesorului Hâncu, acum asistăm la cea mai mare epidemie de diabet din istorie. Și totul se datorează stilului de viață care s-a schimbat în rău de-a lungul anilor. „În vara lui 1967 am intrat ca preparator la Clinica Medicală II, care avea și Centrul de Diabet în subordine.Am fost repartizat imediat la Centrul de Diabet și din toamnă am răspuns de acest centru. Pe vremea aceea avea înscrise sub 1.000 de persoane și în momentul de față sunt 28.000. Epidemia aceasta de diabet și obezitate este probabil cea mai mare din istoria umanității. Cauzele ei sunt, fără îndoială, legate de stilul de viață.Înainte dacă vroiai să urci la Babele din Bucegi urcai cu picioarele, iar acum urci cu mașina sau cu telefericul. Stilul de mâncare s-a schimbat în totalitate, există sedentarism, fumat, alcool”, spune Nicolae Hâncu.Președintele Federației Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice, profesor doctor Nicolae Hâncu, ne dezvăluie care sunt regulile de alimentație de la care nu se abate. Prof. dr. Nicolae Hâncu se declară un mare amator de salate și de fructe, dar admite că nu refuză un vin bun…Întotdeauna urmez eu însumi sfaturile pe care le dau. Sportul ocupă un loc important în viața mea. Am făcut sport de performanță până la 27 de ani, iar după ce m-am lăsat, am continuat să fac sport. Pe la 40 de ani m-am apucat de jogging și alergam zilnic între 3 și 5 km, după care am înlocuit alergatul cu mersul pe jos în ritm alert, aproape zilnic, și cu înotul, de câteva ori pe săptămână.„În plus, nu există dimineață în care să nu fac gimnastică acasă (stretching 10-15 min.). Și câteodată fac și exerciții cu haltere ușoare…A doua componentă a stilului meu de viață este somnul. Îmi încep activitatea trezindu-mă la ora 5:30 și niciodată nu mă culc seara mai târziu de 22:30.A treia componentă, poate cea mai importantă, e alimentația.Micul dejun, de la care nu mă abat niciodată, este format obligatoriu din iaurt și fulgi. Pe la 10:30-11:00 iau o gustare formată dintr-un baton din prune uscate, scorțișoară, alune sau nuci.Prânzul îl iau în jur de ora 14:00-14:30 și mănânc un singur fel de mâncare: legume asortate cu aproximativ 150 grame de pește sau carne de pasăre. Carnea de porc și de vită nu există în alimentația mea. La ceva timp după masă mănânc un fruct, iar seara, de 30 de ani, mănânc salate.Consum un bol mare de salată din care nu lipsesc salata verde, salata cu andive sau cu varză albă proaspătă, roșii, castraveți, ardei, ceapă, usturoi și maximum 2 linguri de ulei, niciodată sosuri.În funcție de consumul energetic din ziua respectivă, mai mănânc uneori 1-2 felii de pâine integrală, cu șuncă de pui sau de curcan, piept de pui gătit în casă sau somon pe care îl consum de 2-3 ori pe săptămână, fie gătit, fie afumat.Sâmbăta și duminica, la micul dejun, mănânc o omletă albă formată din 3-4 albușuri de ou foarte bine prăjite pe teflon, fără ulei, în care nu mai adaug nimic. De ani de zile, toate mâncărurile mele sunt foarte sărace în sare.Zilnic, mănânc 3-4 fructe la ceva timp după masă și seara după cină. Și 3-4 pahare de vin pe săptămână, numai după ce am mâncat.”, citează uti24.ro