Prof. dr. Circo: "Medicii au nevoie de condiţii pentru a-şi face meseria!"

Congres de endocrinologie, la Constanța

Prof. dr. Circo: "Medicii au nevoie de condiții pentru a-și face meseria!"

Sute de specialiști în endocrinologie din întreaga țară se află, în aceste zile la Constanța, unde sărbătoresc 10 de ani de activitate a Asociației de Endocrinologie Clinică din România. Evenimentul este organizat de Academia de Științe Medicale, Institutul Național de Endocrinologie „C.I. Parhon” București, Universitatea „Ovidius” Constanța. Lucrările congresului se desfășoară în campusul universitar, la Facultatea de Medicină, pe aleea Universității nr. 1, corpul B, etajul 1.Congresul este prezidat de prof. dr. Constantin Dumitrache, președintele Asociației de Endocrinologie Clinică, prof. dr. Sorin Rugină, rectorul UOC, prof. dr. Ileana Duncea și prof. dr. Marian Bistriceanu. Despre scopul asociației, prof. dr. Dumitrache spune că aceasta a fost înființată „pentru tineri, pentru viitorii endocrinologi, al căror parcurs a fost urmărit de la rezidențiat până când au ajuns specialiști și primari”.Prof. dr. Eduard Circo a subliniat că „entuziasmul inițial s-a menținut de-a lungul timpului și, în fiecare an, Congresul Asociației de Endocrinologie Clinică a reunit endocrinologi de marcă din România și din străinătate, bucurându-se de un interes deosebit în special în rândul tinerilor. Un bilanț al acestor zece ani este plin de realizări, an de an au fost organizate congrese de înaltă ținută științifică, care au reunit mulți endocrinologi din România într-o atmosferă de prietenie, colaborare, colegialitate”.În ceea ce privește provocările întâmpinate în endocrinologia clinică de azi, prof. Circo a precizat că „există provocări individuale și de grup. Provocările individuale sunt problemele fiecăruia în asigurarea calității actului medical, referindu-ne aici la pregătirea și experiența profesională a fiecărui medic. În acest sens, congresul reprezintă cadrul cel mai bun pentru aflarea celor mai actuale și de interes informații științifice din endocrinologie. Dar, alături de pregătirea pe care o are medicul, este nevoie și de condiții propice de desfășurare, care reprezintă o problemă de grup, o problemă de specialitate. Din păcate, încă sunt în țară servicii de endocrinologie în care medicii își desfășoară activitatea nu în cele mai bune condiții, din cauza spațiului și dotării. Dar vă asigur că toți colegii nu și-au pierdut nicio clipă entuziasmul, deoarece avem o răspundere majoră față de pacienți, dar și de a menține ridicat nivelul endocrinologiei românești și în pas cu endocrinologia mondială”.