Produsele stupului în bolile hepatice

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ficatul este cea mai mare glandă din organism, cu rol important în digestie și totodată locul neutralizării toxinelor și a altor substanțe care ajung în sânge.Cele mai grave forme de suferință hepatică sunt hepatitele epidemice (virale) sau toxice (alcool, etc.) și complicațiile aces-tora (ciroza, neoplasm hepatic).Unul din principiile de bază în tratamentul afecțiunilor hepatice este instituirea unui regim alimentar bogat în proteine și glucide.Polenul de albine, pe lângă faptul că este un aliment bogat în proteine, favorizând capacitatea de regenerare a ficatului, dispune și de o capacitate puternică de detoxifiere la nivel hepatic. În plus, polenul este o sursă bogată de rutin, un bioflavonoid cu acțiune antiinflamatoare, antivirală, anticanceroasă și proprietăți antimicrobiene.Păstura (polenul din fagure) este produsul apicol cu proprietăți mai complete decât ale polenului. Valoarea sa nutritivă și proprietățile antibiotice sunt de trei ori mai pronunțate decât cele ale polenului.Mierea crește rezerva de glicogen a ficatului și, datorită conținutului bogat de enzime, stimulează procesul de digestie. Poate fi și un protector eficient pentru ficat în caz de intoxicații alimentare (ciuperci).Propolisul poate oferi rezultate foarte bune în tratamentul hepatitei virale, datorită acțiunilor sale antivirale, antiinflamatorii și de detoxifiere. De asemenea, propolisul poate proteja ficatul împotriva toxicității unor medicamente (ex. paracetamol) sau împotriva acțiunii nefaste ale alcoolului.Lăptișorul de matcă administrat per os crește consumul de oxigen la nivel hepatic și acționează ca stimulent general, îmbunătățind răspunsul imun și funcțiile generale ale organismului.Folosirea în combinație a acestor produse apicole este mult mai eficientă, obținându-se rezultate foarte bune după o cură de 3-4 luni.Dr. George-Mihail CLEIANU Tel . 0723.385.346, 0758.630.295