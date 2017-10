Produse pe care trebuie sa le arunci din casa pentru ca-ti afecteaza sanatatea

Caserolele din plastic nu se spala bine indiferent ce detergent de vase folosesti. In suprafata se infiltreaza grasime si reziduuri minuscule de la mancare. Mai mult, caserolele de plastic contin policarbonat, care afecteaza sanatatea pe termen lung, fiind considerata o chimicala periculoasa in unele state de pe glob. Este recomandat sa inlocuiesti caserolele de plastic cu cele de sticla.Spray-urile de casaSpray-urile pentru improspatarea aerului din casa contin ftalati, substante chimice care raman in aer chiar si dupa ce dispare mirosul placut. Acestia sunt periculoase mai ales pentru femeile insarcinate caci pot actiona negativ asupra dezvoltarii fatului dupa ce sunt inhalate.Sapunul antibacterianSapunul antibacterian nu este cu nimic mai eficient in omorarea bacteriilor decat cel clasic. Este insa mai dur cu pielea, avand triclosan, un ingredient care, odata patruns in piele, poate genera dereglari hormonale, scrie realitatea.net.