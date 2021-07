Probleme cu circulația? Reflexoterapia, o soluție eficientă!

Tocmai de aceea, o alimentaţie sănătoasă, săracă în grăsimi, poate preveni şi reduce aceste probleme. Pe de altă parte, picioarele grele, gleznele umflate, vasele de sânge evidenţate care jenează, sunt unele dintre manifestările care atestă o insuficienţă venoasă sau o circulaţie proastă. În general, statul mult în picioare, excesul de greutate şi alţi factori nu fac decât să agraveze aceste simptome.





În acest sens, susţine medicul Carmen Saenciuc, reflexoterapia este o soluţie cu foarte bune rezultate pentru picioare grele, umflate, obosite, pentru senzaţia de arsură, pentru mâini şi picioare amorţite sau în permanenţă reci.





„Masajul reflexogen este un bun remediu pentru îmbunătăţirea circulaţiei şi reglarea metabolismului, ajutând la pierderea kilogramelor în plus. În paralel cu reflexoterapia, dar şi independent, vă recomand să apelaţi la produse naturiste cu efect diuretic şi detoxifiant. Diureticul vă ajută şi la drenarea acidului uric. În plus, ar fi bine să apelaţi la un produs pentru sistemul circulator, care are rol antiinflamator şi regenerator”, a precizat ea.





Dacă aveţi mâinile şi picioarele reci tot timpul, gleznele umflate, atunci înseamnă că aveţi o circulaţie deficitară. Specialiştii spun că cele mai eficiente remedii care pun sângele în mişcare sunt: diureticele, masajul tălpilor şi băile fierbinţi. În schimb, fumatul, tensiunea ridicată şi nivelul crescut al colesterolului în sânge se află printre factorii principali care determină o circulaţie proastă a sângelui.