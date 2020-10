Pro sau contra suplimentelor alimentare pentru creșterea imunității

Capacitatea organismului nostru de a se apăra împotriva agenților patogeni (bacterii, virusuri, microbi etc.) poate avea de suferit din când în când, mai ales în sezonul rece. Tocmai de aceea, pentru susținerea și creșterea imunității, în anumite situații este recomandată administrarea de suplimente alimentare. Mai jos vom detalia următoarele teme:







● Ce sunt suplimentele alimentare?

● Cum te ajută suplimentele alimentare?

● 5 aspecte care te conving să apelezi la suplimente pentru creșterea imunității;

● Cazuri în care suplimentele alimentare pentru imunitate nu sunt recomandate.







Ce sunt suplimentele alimentare?







Acestea sunt preparate care conțin vitamine, minerale sau alți nutrienți (enzime, aminoacizi, acizi grași esențiali, extracte vegetale și animale etc.), recomandate în cazul în care aceste substanțe nu pot fi asimilate din alimentația zilnică, sau când organismul are nevoie de suplimentarea acestor substanțe - spre exemplu atunci când este slăbit din cauza unei afecțiuni medicale.

Suplimentele alimentare pot fi de ajutor pentru întărirea organismului și se regăsesc sub formă de capsule, pastile, tablete, sub formă de pulbere, lichid (sticle cu picurător) etc.

Cum te ajută suplimentele alimentare?

O alimentație zilnică bazată pe fructe, legume, cereale integrale, proteine de calitate și grăsimi sănătoase îți poate oferi toți nutrienții necesari pentru o stare bună de sănătate. Însă stilul de viață agitat caracteristic societății moderne nu ne permite întotdeauna să avem o alimentație echilibrată și să asimilăm toate vitaminele necesare.

Astfel, rolul suplimentelor alimentare este de a completa alimentația zilnică, astfel încât organismul tău să aibă un aport optim de substanțe nutritive. Altfel spus, suplimentele alimentare sprijină buna funcționare a organismului și întărirea imunității.

Conform medicilor, suplimentele alimentare nu tratează o afecțiune medicală, ci ajută la susținerea stării de sănătate. Așadar, ele nu trebuie să înlocuiască o alimentație echilibrată, ci să o completeze.

Suplimentele alimentare pot fi recomandate de către medici în cazul în care constată un deficit de vitamine și minerale în organism (vizibil la analizele de sânge), în cazul unor boli acute sau cronice, persoanelor care trebuie să respecte anumite diete, femeilor însărcinate, sportivilor etc.







5 aspecte care te conving să apelezi la suplimente pentru creșterea imunității

Sistemul imunitar este alcătuit din mai multe celule și organe (piele, plămâni, sistemul digestiv, limfatic etc.), având rolul de a ne proteja organismul de apariția unor afecțiuni medicale. Dacă toate aceste organe funcționează într-un mod sănătos și imunitatea organismului funcționează într-un mod eficient.







1. Imunitatea are nevoie de ajutor exterior

Deși creșterea imunității poate avea loc urmând o serie de recomandări, de la adoptarea unei alimentații echilibrate, cât mai multă mișcare și asigurarea unui somn odihnitor, uneori, când aceste lucruri nu sunt posibile, imunitatea are nevoie de ajutor din exterior.

Mai ales în sezonul rece, în lipsa unei varietăți de legume și fructe, când temperaturile scad și ne fac mai predispuși să ne îmbolnăvim, suplimentele alimentare pot fi modalitatea potrivită pentru creșterea imunității.

2. Aportul optim de Zinc

Zincul este o substanță minerală care stimulează creșterea imunității și are proprietăți antiinflamatoare și tocmai de aceea prezența acestuia este foarte importantă în organism. Zincul poate fi regăsit în numeroase suplimente alimentare. Spre exemplu, Naturalis ImunoSuport Forte este un supliment alimentar care conține Zinc, Vitamina C și Vitamina D, toate acestea contribuind la buna funcționare a sistemului imunitar.







3. Aportul optim de Vitamina C

Prezența Vitaminei C în organism este esențială pentru creșterea imunității. Deși aceasta se regăsește în alimente precum: citricele, căpșunile, spanac, broccoli etc., organismul nostru nu o poate stoca pentru un timp îndelungat, astfel că poți opta pentru un supliment alimentar care conține Vitamina C.







4. Aport optim de vitamina D

Aceasta are un rol important în susținerea imunității și sănătatea sistemului osos. Însă, mai ales în sezonul rece, putem suferi de deficit de Vitamina D, din cauza reducerii cantității de lumină naturală, provenită de la expunerea la soare. Așadar, suplimentele alimentare care conțin Vitamina D pot fi de ajutor pentru creșterea imunității.







5. Suplimentele alimentare provin din surse naturale

În cazul în care alimentația ta nu conține toate fructele și legumele necesare pentru cantitatea optimă de nutrienți, îți poți stimula creșterea imunității prin administrarea unor suplimente alimentare care provin din surse naturale, precum cele provenite din extracte din plante.







Cazuri în care suplimentele alimentare pentru imunitate nu sunt recomandate

Deși adminstrarea suplimentelor alimentare nu necesită prescripție medicală, este indicat ca înainte să începem administrarea propriu-zisă a acestora, să cerem sfatul unui medic specialist, pentru că starea de sănătatea și istoricul medical sunt diferite de la persoană la persoană. Nu tot ceea ce i se potrivește unei persoane i se potriveșe și alteia. De asemenea, nici excesele de suplimente alimentare nu sunt recomandate, pentru că pot avea efecte adverse.







Suplimentele alimentare nu sunt recomandate în cazul în care deja suferi de o afecțiune medicală, iar medicul ți-a prescris medicație alopată. În anumite situații, suplimentele alimentare pot interfera cu efectele medicamentelor, ducând la anumite complicații.







Consultarea medicului înainte de administrarea suplimentelor alimentare este indicată mai ales în cazul persoanelor aflate în categorii vulnerabile, cum ar fi copiii, persoanele în vârstă, femeile însărcinate sau persoanele cu boli cronice (diabet zaharat, hipertensiune arterială etc.).