Privitul la televizor - risc de atac de cord

Privitul la televizor sau jocurile pe calculator ne distrug inima. Indiferent cât de multe exerciții fizice facem și cât de sănătos mâncăm, lipsa de activitate în fața televizorului sau a calculatorului este foarte dăunătoare sănătății. Potrivit unui studiu recent, riscul de boli cardiace, precum și de deces prematur din astfel de cauze este aproape dublu la persoanele care petrec mai mult de patru ore în fața televizorului. Dr. Emmanuel Stamatakis, de la Departamentul de Sănătate Publică și Epidemiologie al University College London expli-că: „Analizele noastre sugerează că două sau mai multe ore de privit la televizor, zilnic, înseam-nă un risc crescut de probleme cardiace”. Studiul este primul care a exa-minat legătura dintre televizor și infarcturi și arată că riscul crește cu 48%. De asemenea, se pare că riscul de afecțiuni cardiovasculare crește cu aproximativ 125%, pen-tru cei care se uită mai mult de patru ore pe zi la televizor. Descoperirile științifice sunt valabile și pentru cei care au job-uri sedentare. Dr. Stamatakis precizează: „Aces-te riscuri nu pot fi diminuate numai prin exerciții fizice, tocmai de aceea studiul nostru subliniază nece-sitatea unor recomandări urgente privind sănătatea populației”. Descoperirile sunt publicate în Journal of the American College of Cardiology.