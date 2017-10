Priorităţile din Sănătate în 2015: transplantul pulmonar şi terapia pentru hepatita C

Prioritățile din Sănătate în 2015: transplantul pulmonar și terapia pentru hepatita C

Ministerul Sănătății (MS) și-a stabilit obiectivele prioritare pentru 2015. Printre acestea se regăsesc și terapiile pentru hepatita C, transplantul pulmonar, dar și actualizarea listei medicamentelor compensate și gratuite.În privința dezvoltării și extinderii programelor naționale de sănătate, pentru 2015 a fost dublate sumele alocate, de la 300 milioane de lei la peste 650 milioane de lei. În aceste condiții, MS va derula și va dezvolta programul național gratuit de depistare activă precoce a cancerului de col uterin, care a beneficiat de peste 18 milioane de lei în 2014, iar pentru noul an a fost planificată o creștere a bugetului cu peste 50%. Continuarea acestui program are ca scop prevenirea și combaterea cancerului de col uterin și reducerea incidenței formelor invazive de boală și a mortalității prin acest tip de maladie. Pentru următorii cinci ani, MS are ca obiectiv testarea a 65% din populația eligibilă, în acest scop fiind dublate fondurile pentru efectuarea testelor Babeș-Papanicolau.Tot în 2015, MS va dezvolta programul pentru prevenirea deficiențelor de auz, prin extinderea la nivel național a screeningului pentru depistarea precoce a acestui fel de probleme la nou-născuți.