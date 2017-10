Prin medicina cuantică, bolile se depistează înainte de manifestarea clinică

Constănțenii beneficiază de noi modalități de stabilire a diagnosticului și de tratament, care se bazează pe principiile medicinei cuantice și este folosită cu succes în mai multe țări din lume. Diagnosticul funcțional computerizat permite depistarea bolilor în faze incipiente, iar tratamentul magneto-infraroșu-laser asigură reabilitarea într-un timp considerabil mai scurt decât tratamentele cunoscute. Ansamblul de aparate medicale este unicat în zona Dobrogei, iar în România există numai câteva astfel de centre. Dr. Ana Maria Bucur de la centrul medical „Stare Bună” din Mangalia ne-a spus că medicina cuantică se bazează pe utilizarea cuantelor de energie, adică pe doze infime de unde electromagnetice. Ansamblul de aparate este conceput după metoda biofizicianului german dr. Reinhold Voll. Medicina cuantică are aplicații în gastroenterologie, endocrinologie, urologie, ginecologie, reumatologie, ortopedie-traumatologie, dermatologie, chirurgie, cardiologie, pulmonologie, cosmetică, medicină dentară, sportivă și estetică. Terapia cuantică se aplică în cazuri de iradiere, în chelie, urinare involuntară în timpul somnului, precum și în tratarea cuplului infertil. De asemenea, spune medicul, are aplicații și în alte ramuri industriale și agricole. „Prin metoda VOLL, numită și scanare electrodermală, se măsoară impulsurile energetice în puncte biologic active, locuri de proiectare ale organelor în medi-cina tradițională chineză (mâini, față și picioare). Activitatea biologică a fiecărui organ se regăsește în structura câmpului electromagnetic analizat. Diagnosticarea cuantică permite, cu metode simple, fără risc și neinvazive, să se depisteze boala înainte de manifestarea sa clinică”, ne explică specialistul. Diagnosticare în 50 de minute Fiecare pacient beneficiază de o analiză personalizată, iar graficul în culori este detaliat. De asemenea, tratamentul este personalizat. Sistemul integrat de medicină cuantică e capabil să indice și predispoziția organismului la anumite boli, indicând veriga slabă a organismului pacientului. Față de alte examinări precum ecografia, RMN, tomografia, radiologia, diagnosticul funcțional computerizat are avantajul că poate depista dereglările funcționale înainte de manifestarea lor clinică, putându-se lua din timp cele mai potrivite masuri terapeutice pentru revenirea la normal. Tratamentul cu aceste aparate permite sporirea potențialului energetic al celulelor extenuate și bolnave și refacerea legăturilor informaționale cu celulele sănătoase. Durata medie a unei diagnosticări este de 50 de minute, iar softul alege din multitudinea de tratamente pe acela care este compatibil cu pacientul. Prețul pentru o depistare este de 25 de lei, iar un diagnostic funcțional complet costă 100 de lei. Ce se înțelege prin această depistare? Este vorba de depistarea paraziților sau a microbilor, dacă medicamentele pe care le ieri sunt de folos organismului. De asemenea, se depistează alergiile la țigările pe care le fumezi, la vinul pe care îl bei, la cerceii și la brățara ceasului pe care le porți.