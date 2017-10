Prin ce metodă revoluţionară scăpăm de ochelarii de vedere

Prin ce metodă revoluționară scăpăm de ochelarii de vedere

Aceia dintre dumneavoastră care vor să renunțe la ochelarii de vedere sau lentile de contact au auzit cu siguranță de LASIK, o operație modernă de reducere a dioptriilor cu ajutorul laserului. Operația are scopul de a corecta miopia, hipermetropia și astigmatismul, probleme de vedere care nu ne permit să vedem clar fără ochelari de vedere. Odată eliminată nevoia de a purta ochelari ne putem bucura de confortul unei vederi clare fără obstacole și limitări.LASIK este o operație care se efectuează în timp ce pacientul este perfect conștient și se află sub anestezie locală, la fel ca în cazul unei extracții dentare. Plecând de la acest lucru, o întrebare firească se naște în mintea unui potențial pacient: „Ce simt în timpul operației?” Un răspuns scurt ar fi: „Un disconfort, nimic mai mult”.Pentru a înțelege, însă, pe deplin ce se întâmplă cu ochii dumneavoastră și ce veți simți pe durata operației de reducere de dioptrii prin tehnica LASIK, medicul Hicham Mrini, specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital, va explica întregul proces.Cu câteva minute înainte de a intra în sala de operații vă vor fi administrate picături de ochi cu anestezic. Senzația este similară cu aplicarea oricărui tip de picături de ochi. Această manevră nu doare. Tot ce trebuie să faceți este să țineți ochii larg deschiși, capul pe spate și să priviți în sus pentru ca asistenta să poată aplica picăturile corect. Atunci când veți clipi anestezicul din picături va fi distribuit pe toată suprafața ochiului și astfel nu veți simți durerea în timpul operației. Dacă vă simțiți neliniștit, medicul anestezist vă va da un calmant ușor, care vă va ajuta să vă relaxați.„Atunci când vă așezați pe patul laserului, anestezicul și sedativul și-au făcut deja efectul. Pleoapele nu vor fi anesteziate, așa că veți simți când medicul aplică un instrument care va ține ochii deschiși în timpul operației și vă împiedică să clipiți. Senzația resimțită este similară, spre exemplu, cu senzația pe care o aveți atunci când vă țineți ochii deschiși cu degetele pentru a vă aplica lentilele de contact”, a explicat dr. Hicham Mrini, medic specialist oftalmolog în cadrul Mrini Eye Hospital.Datorită anestezicului din picături nu veți simți durere în timpul celor câteva minute cât durează operația, ci doar un disconfort într-o anumită etapă a intervenției. „Există două etape distincte în timpul intervenției LASIK: crearea flapului cornean (tăierea unui strat foarte subțire de cornee sub forma unui căpăcel) și remodelarea corneei cu laser. Pentru a crea falpul cornean medicul va folosi un inel de sucțiune care va rămâne aplicat pe ochi timp de câteva zeci de secunde și o lamă de înaltă precizie, acționată de calculator. Inelul are rolul de a ridica corneea și de a împiedica mișcările globului ocular pe durata tăierii flapului cornean. Mulți pacienți au descris această etapă ca fiind cel mai inconfortabil moment al operației, întrucât au resimțit presiune asupra globului ocular și disconfort, însă nu au raportat niciun fel de durere. În timpul acțiunii laserului (ce de-a doua etapă) pacienții nu simt nicio senzație de disconfort sau durere. Tot ce trebuie să faceți în această etapă este să priviți preț de câteva secunde un punct luminos aflat deasupra dumneavoastră (acestea sunt momentele în care laserul remodelează corneea”, a mai spus medicul.În primele 24 de ore după operație este recomandat să vă odihniți ochii cât mai mult pentru a ajuta procesul de vindecare. După operație nu veți rămâne internat, ci veți merge acasă însoțit. Va fi necesar să purtați ochelari de soare, deoarece veți avea sensibilitate la lumină. „În prima zi după operație vă veți confrunta cu senzație de arsură oculară, lăcrimare și disconfort (senzație de „nisip în ochi”). Intensitatea acestor senzații diferă de la un pacient la altul. Ochii dumneavoastră au o capacitate foarte mare de vindecare, iar procesul de refacere începe imediat după operație și este diferit de la pacient la pacient. Senzația de disconfort se diminuează și dispare într-o zi sau două. Dacă totuși disconfortul persistă mai mult timp (peste 5 zile) este foarte important să vă adresați medicului oftalmolog”, a completat dr. Hicham Mrini.