Primul târg de sănătate, estetică şi nutriţie organizat la Constanţa - Galerie Foto

Primul târg de sănătate, estetică și nutriție organizat la Constanța - Galerie Foto

În perioada 11 - 13 aprilie, la Maritimo Shopping Center va avea loc primul târg de sănătate, estetică și nutriție, eveniment ce va oferi soluții și sfaturi de la cei mai buni specialiști din domeniul medical. Constănțenii așteptați la eveniment vor beneficia de consultații și investigații medicale gratuite, dar și de o sesiune de informare cu privire la cele mai noi proceduri medicale.Primul târg medical va fi organizat la Constanța, în Maritimo Shopping Center, în perioada 11 - 13 aprilie. Evenimentul va fi împărțit în două secțiuni importante: sănătate și servicii medicale și estetică, nutriție și întreținere corporală și va reuni cei mai importanți reprezentanți din lumea privată medicală constănțeană. Cu această ocazie, constănțenii vor beneficia de testări și diagnosticări gratuite, tratamente cosmetice și de relaxare, produse cosmetice, evaluări ale stării de sănătate, în funcție de necesitățile fiecărui pacient prezent la târg. Expozanții susțin că acest târg este ocazia ideală pentru ca un număr cât mai mare de constănțeni să afle cele mai noi informații din domeniu, dar și să beneficieze de testări gratuite.„Acord o atenție deosebită acestui târg de sănătate și cred că ar trebui să fie nu numai un început, ci să devină o tradiție a promovării serviciilor medicale private, astfel ca pacienții să fie informați de tot ce înseamnă servicii, accesibilitate, noutăți, ofertări și programe. Din punctul meu de vedere, medicina privată a evoluat foarte mult în România, iar noi, ca centru, suntem pe piață de 19 ani. Diversificarea servi-ciilor medicale înseamnă ridicarea ștachetei calității. Suntem prezenți cu servicii de nutriție și reglare metabolică, pentru că, tubul digestiv și grija pentru el trebuie să devină o prioritate dacă vrem să rămânem sănătoși. Este important să ne canalizăm și asupra prevenției pentru că este mai ieftină și mai sănătoasă.Ambulatoriul trebuie să degreveze spitalele pentru ca acestea să poată utiliza mult mai bine resursele materiale”, a declarat dr. Ionica Ciortan, directorul clinicii IOWEMED.Cele mai noi informații din oftalmologieUn alt expozant important care va oferi noutăți din domeniul oftalmo-logic este Mrini Eye Hospital, ai cărui reprezentanți susțin că, înainte de toate, informarea pacienților cu privire la simptomele bolii este extrem de importantă. „Vom fi prezenți la târg pentru a prezenta proiectul spitalului de oftalmologie, un proiect tânăr și îndrăzneț, încununat de tehnologii și informații medicale la cele mai înalte standarde. Avem alături de noi cei mai buni specialiști, împreună cu care vom aduce în atenția constănțenilor servicii la standarde internaționale. Suntem implicați într-o serie de campanii la nivel național, alături de proiectele internaționale legate de glaucom, unde am luat inițiativa de a informa și educa populația”, a declarat dr. Fildis Mrini, managerul Mrini Eye Hospital.Noutățile ISIS: linie de transport asistatSpitalul privat ISIS va face cunoscute cele mai noi servicii în domeniul pediatriei și oncologiei, dar și singura linie de transport medical asistat din Dobrogea.„Până în prezent, ISIS se ocupa de gravide până în momentul nașterii și imediat după aceea, însă acum au apărut secțiile de pediatrie și oncologie, singurele secții private de acest gen din Dobrogea, am dezvoltat Centrul multifuncțional din Mamaia ca o linie de urgență, disponibilă cu 13 specializări, cabinete de urgență. De curând a luat naștere o clinică stomatologică cu servicii pentru copii și adulți, și cel mai recent serviciu, transportul medical asistat, prima linie din Dobrogea care asigură echipaj B și C cu medic și asistent. Acest echipaj merge inclusiv la pacienți pentru consultații și administrare de tratament, face schimbul pacienților de la un spital la altul în regim privat, inclusiv din Constanța într-un alt oraș, sau chiar altă țară, în cazul în care pacienții nu pot călători cu elicopterul. În prima zi a târgului vom asigura consultații stomatologice, dar și consultații EKG, glicemie”, a declarat Andreea Hahui, reprezentantul Spitalului privat ISIS Constanța.Chirurgie de ultimă generație la „Ovidius Clinical Hospital”De asemenea, Spitalul privat „Ovidius Clinical Hospital” va acorda informații despre cele mai noi tehnici chirurgicale disponibile acum și la Constanța. „Existența unui centru care însumează multiple discipline, dar și cei mai renumiți specialiști și chirurgi constănțeni este dovada că adresabilitatea este foarte mare și că era nevoie de astfel de servicii medicale în Dobrogea. Avem o întreagă echipă medicală care ridică la standarde înalte serviciile medicale oferite,” a declarat managerul OCH, susțin reprezentanții spitalului.Strângere de fonduri pentru secția de neonatologieDe asemenea, în cadrul târgului vor fi prezenți și reprezentanții organizației „Salvați Copiii”, către care a fost direcționată o parte din taxa de participare plătită de expozanți pentru a sprijini campania „Bun venit pe lume!”. Organizația își propune astfel strângerea de fonduri pentru dotarea și modernizarea secției de neonatologie prematuri din Spitalul Județean Constanța. Gazdele evenimentului, reprezentanții Maritimo Shopping Center, susțin că centrul comercial nu este la prima inițiativă de acest fel și că demersul este realizat pentru constănțeni. „Acest eveniment se înscrie în linia de evenimente dedicate constănțenilor și ne bucurăm că putem fi gazde. De aceea, așteptăm la eveniment un număr cât mai mare de persoane”, a declarat Marius Săndulescu, directorul centrului comercial.