Primul medic constănţean în fruntea Societăţii Române de Endoscopie Digestivă

de ce refuzi pacientii

Am fost trimisa cu bilet de trimitere la Domnul Doctor Dumitru in spitalul judetean,pentru boala hepatica. Si m-a respins, mi-a raspuns nu aici ci la cabinetul particular la Gastromed,adica numai banii va plac.Doar sa se arate populatiei ca are functie si clinica??? Ok,trebuia sa puna plata de consultatie si in spital nu sa umileasca clientii,m-am simptit foarte umilita,incat era sa plang,dupa ce am si asteptat ceva mai mult timp??? Nici unde in oricare clinica sau spital in afara Romaniei nu te trateaza ca pe un animal,numai in Romania,cei mai specialisti si cine le mai da si diploma de medici conferentiari la astfel de macelari,chiar ca nu gresesc. Dar asta este Romania cu cei mai buni macelari. Cica medici conferentiari,un medic conferentiar nu isi respinge clientul,domnule Doctor DUMITRU daca chiar ai invatat medicina sau daca vrei sa ii areti ca sti medicna si vrei sa-l informezi,chiar si pe strada cand cade omul esti obligat sa ajuti si dai primul ajutor,daca chiar esti medic cu adevarat!!sau cine stie spaga si diplome cumparate. Nu mai pot castiga increderea medicilor romani,asa ca am ales calea din afara. Corect acest articol mai mult pentru reclama!! NU si seriozitate.