Primul ajutor în cazul leziunilor oculare

Ştire online publicată Luni, 22 Septembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Dacă ochiul tău a fost stropit cu o substanță chimică, primul lucru pe care trebuie să-l faci este să clătești bine ochiul cu apă. Folosește apă curată, călduță, timp de cel puțin 20 de minute astfel: intră sub duș și pune un jet ușor de apă călduță pe frunte, deasupra ochiului afectat sau direcționează jetul de apă spre nas, dacă au fost afectați ambii ochi. De asemenea, îți poți apleca capul, pe o parte, sub robinet, pentru a clăti cu apă ochiul afectat. Copiii se pot întinde pe spate în cada de baie sau se pot apleca sub robinet în timp ce tu îndrepți jetul de apă spre frunte, deasupra ochiului afectat, sau spre nas, în cazul în care au fost afectați ambii ochi. Nu uita să clătești ochii timp de cel puțin 20 de minute, indiferent de metoda pe care o alegi. Spală-ți mâinile cu apă și săpun și clătește-le bine pentru a nu lăsa nicio urmă de chimicale pe mâini. În cazul în care porți lentile de contact, scoate-le cât mai repede cu putință. Atenție! Nu trebuie să freci ochiul pentru că îți poți face și mai mult rău. După ce ai oferit primul ajutor ochiului afectat, mergi la medic și folosește picături pentru ochi doar dacă el îți recomandă. Nu uita să iei cu tine recipientul cu substanța chimică sau notează numele substanței pentru a informa medicul. Este posibil ca ochii tăi să devină sensibili pentru un timp la lumină, de aceea este indicat să folosești ochelari de soare.