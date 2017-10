Primul ajutor în cazul expunerii la ger

Ştire online publicată Luni, 25 Ianuarie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Valoarea normală a temperaturii corpului uman este între 36 și 37 de grade Celsius. În momentul în care temperatura corpului scade sub 35 de grade Celsius, apare hipotermia. În funcție de nivel, hipotermia este ușoară - când temperatura corpului este între 35 și 32 de grade Celsius, medie - temperatura corpului este între 32 și 28 grade Celsius, gravă - temperatura este sub 28 grade Celsius. Persoanele cu un risc mai mare de a face hipotermie sunt bătrânii și copiii mici, în cazul cărora termoreglarea se face cu dificultate, alcoolicii etc. Hipotermia pune viața în pericol În cazul hipotermiei, primul ajutor presupune, în primul rând, evalua-rea funcțiilor vitale și resuscitarea cardio-respiratorie, dacă este nevoie. Restabilirea temperaturii normale a corpului se face lent - indicat ar fi să fie crescută cu un grad Celsius pe oră - prin: transportarea bolnavului într-un mediu încălzit, schimbarea hainelor, cu unele uscate, învelirea în pături. Respectivele măsuri pot fi suficiente pentru hipotermiile ușoare și medii. Se poate recurge, de asemenea, la măsuri de încălzire externă, precum imersia în apă caldă, acoperirea cu pături electrice, înfășurarea în haine, pături sau pungi încălzite. De ajutor este, de asemenea, consumul de fluide calde. Deși există concepții conform cărora este bine să se dea alcool pentru că încălzește, medicii susțin contrariul. Degerăturile - cum se poate interveni rapid Expunerea la temperaturi scăzute, o perioadă îndelungată, poate duce și la apariția degerăturilor - leziuni tisulare, ce afectează extremitățile (degetele de la mâini și picioare, nasul, urechile). În funcție de profunzime, degerăturile sunt superficiale (pielea înroșită și inflamată) și profunde (pielea roșie, inflamată și acoperită de flictene). Când apar complicațiile, pielea capătă o culoare gri-albăstruie, flictene hemoragice, iar necroza apare în câteva zile. Primul ajutor constă în: transportarea victimelor într-un mediu încălzit, înfășurarea zonelor degerate în haine groase sau pături sau chiar în apă încălzită până la 34 - 37 grade Celsius. Dacă victima este conștientă și nu varsă, i se pot oferi lichide calde, dar nu fierbinți. Medicii atenționează: zonele degerate nu se masează, nu se expun la temperaturi crescute, precum calorifere și sobe, și nu se dau băuturi alcoolice victimei.