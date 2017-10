Primul ajutor în caz de înec

Mulți turiști nu respectă indicațiile salvamarilor și se avântă în larg. Valurile prea mari îi fac uneori să piardă controlul, apa pătrunde pe căile respiratorii și avem în acest caz o situație de înec. Iată ce trebuie să facem dacă o persoană este într-o astfel de situație. Medicii recomandă ca victima să fie scoasă din apă și să fie imediat începută respirația artificială. Dr. Loti Popescu, șeful Serviciului de Promovare a Sănătății din cadrul Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța, a explicat: „Victima se apucă de subraț și se ține cu fața în sus deasupra apei. În cazul in care victima se agață de salvator, îi va încurca mișcările de salvare. În acest caz, cea mai bună metodă este scufundarea sub apă pentru câteva secunde a salvatorului. În cazul în care victima și-a pierdut cunoștința, respirația artificială trebuie începută imediat. Dacă victima respiră, se șterge cu ceva uscat, se încălzește și i se dau lichide fierbinți." În cazul situației de înec în apa de râu, apa pătrunde foarte repede prin plămâni în vasele de sânge, provocând distrugerea elementelor componente ale sângelui. Reanimarea trebuie începută imediat, fără a pierde timpul cu eliberarea căilor respiratorii de apă. După reanimare, victima trebuie internată de urgență. Situația este diferită în cazul înecului în mare, pentru că apa sărată rămâne în căile respiratorii și plămâni. Trebuie eliberate rapid căile respiratorii. Pasul următor este respirația artificială și masajul cardiac. După reanimare, victima are nevoie de lichide calde. „Chiar dacă după metodele de prim ajutor victima pare să fie în regulă, aceasta trebuie sa fie consultată de un medic, pentru a se evita înecul secundar - edemul pulmonar - insuficiența respiratorie, stopul cardio-respirator", a precizat dr. Popescu.