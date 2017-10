Prima vizită a copilului la dentist

Odată ce copilului i-au ieșit primii dinți de lapte, în jurul vârstei de un an, părinții ar trebui să meargă cu acesta la dentist.Medicul poate verifica atunci dacă dinții au erupt în mod corespunzător și dacă sunt sănătoși. El poate răspunde, de asemenea, la întrebările părinților și le va putea da sfaturi pentru o dietă echilibrată și pentru o igienă orală corectă a copilului lor.În plus, neavând probleme dentare, pe copilaș nu-l va durea nimic în momentul controlului medical și se va familiariza cu medicul.Nu așteptați ca cel mic să aibă probleme cu dantura!De când ne apar primii dinți de lapte și până la adânci bătrâneți putem avea probleme cu dinții. Din acest motiv, medicul dentist ar trebui considerat un medic de familie. Copiii trebuie să înțeleagă chiar de la vârste fragede că este de preferat să prevină decât să trateze o problemă de sănătate, cu atât mai puțin să aștepte până în momentul în care apare durerea."Ca să prevenim apariția acestei senzații de teamă, odată ce unui copil îi apar primii dinți de lapte, părinții ar trebui să meargă cu acesta la dentist. Prin vizite regulate la stomatolog copilul se obișnuiește cu examinarea dinților și nu se va mai teme de acestea.Pentru ca dinții copiilor să fie sănătoși, este necesară o igienă orală temeinică, o dietă echilibrată și controalele dentare regulate. Părinții trebuie să fie un exemplu pentru copil, să nu manifeste față de acesta teama de dentist, să nu-l sperie cu«te duc la doctor dacă nu ești cuminte», ci să-i explice cum va decurge vizita la medic, ne-a declarat dr. Ion Traian Moina, medic stomatolog DENTAREX.Prima vizită a copilului la dentistChiar și în vremuri de criză, problemele dentare trebuie să rămână o prioritate. Cu atât mai mult când vine vorba de proprii copii, pe care trebuie să îi obișnuim cu vizita la stomatolog explicându-le că medicul nu este o persoană de care trebuie să se teamă, ci dimpotrivă, una care îl ajută să aibă grijă de dințișorii săi."Prezența calmă a părinților, o jucărie preferată sau o carte de povești pot contribui la o atmosferă plăcută. Controlul periodic, de două ori pe an, poate face ca orice început de carie sau altă problemă să fie rezolvată din timp, fără durere și stres și cu costuri minime. Urmând aceste sfaturi puteți avea surpriza ca la orice disconfort dentar, chiar copilul să vă solicite vizita la medic. Și nu uitați: orice acțiune preventivă e mai eficientă și mai ieftină decât o acțiune curativă", completează dr. Ion Traian Moina.Sigilarea dentară previne apariția cariilorDintre toate categoriile de persoane, copiii sunt cei mai vulnerabili în ceea ce privește apariția cariilor. Acest lucru deoarece dinții lor, mai exact molarii, prezintă șanțuri și fosete adânci, situate pe partea cu care mestecăm și unde se acumulează resturi alimentare și microorganisme ce favorizează apariția cariilor.Aceste șanțuri au diametrul mai mic decât firul periuței de dinți și sunt profunde, riscurile de apariție a cariilor fiind mari chiar și în cazul în care se respectă o igienă riguroasă.Medicul intervine netezind suprafețele dintelui și acoperindu-l, "sigilându-l" cu un material special, protector. Operațiunea este nedureroasă și recomandată de timpuriu, chiar de la încheierea erupției dentare definitive, dar ea se execută numai la nevoie.Materialul de sigilare împiedică acumularea plăcii bacteriene în șanțuri și în fosete. Sigilantul este un material ce eliberează continuu ioni de fluor ce întăresc smalțul dinților, spun specialiștii.