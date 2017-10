Prima naştere de tripleţi la Euromaterna

Prima naștere de tripleți la Euromaterna

Singurul spital privat din Dobrogea care îngrijește nou-născuții prematur a împlinit, la sfârșitul săptămânii trecute, trei ani de la înființare. Tot în aceeași perioadă, medicii de la Euromaterna au realizat și prima naștere de tripleți din cadrul centrului.Spitalul privat de obstetrică - ginecologie Euromaterna a fost construit, în urmă cu trei ani, din dorința de a ajuta femeile să nască fără dureri, susțin reprezentanții unității medicale. Aceștia spun că, de la începerea activității și până în prezent, peste 2.500 de bebeluși au fost aduși pe lume la Euromaterna. De asemenea, în cei trei ani de activitate, au fost realizate peste patru mii de intervenții chirurgicale ginecolo-gice diverse.„Sărbătorim an de an și creștem împreună cu cei mai mici dintre pacienții noștri. Mulțumim celor 3.190 familii care au avut încredere în noi și înțelegem că toate eforturile noastre trebuie să se îndrepte spre siguranța lor”, a declarat dr. Ion Marius Rușa, președintele Consiliului de Administrație al spitalului.Aniversarea celor trei ani de activitate a clinicii a coincis și cu faptul că medicii de la spitalul privat de obstetrică - ginecologie au avut ocazia de a realiza, în premieră, o naștere de tripleți. Astfel, personalul medical a ajutat, săptămâna trecută, la aducerea pe lume a trei fetițe așteptate cu multă bucurie de familie. Fetițele s-au născut prematur, cântăresc în total patru kilograme și 130 de grame și vor rămâne o perioadă sub strictă observație la incubator.Aparatură performantă pentru îngrijirea nou-născuților prematurÎn Dobrogea, Euromaterna este singura clinică privată care are grijă de născuții prematur, cu aprobare de la Ministerul Sănătății pentru paturi de prematuritate, fără să fie necesar transferul în altă unitate medicală. Totodată, șansele de viață ale copiilor născuți înainte de termen cresc considerabil datorită aparaturii performante, dar mai ales a echipei medicale multidisciplinare care asigură permanența serviciului de gardă la orice ore din zi și din noapte.„Mulțumesc celor 20 medici de obstetrică-ginecologie, patru anes-teziști și patru neonatologi - o echipă medicală reputată care a reușit în toți acești ani să rezolve cazuri de la cele mai simple la cele mai complexe. Profesionalismul și dedicația cadrelor medicale medii completează cu succes echipa medicală Euromaterna”, a mai spus dr. Ion Marius Rușa.În trei ani de activitate, la Euromaterna au fost aduși pe lume 60 de copii născuți prematur, cu o greutate sub 2.000 de grame, dintre care 21 au avut la naștere sub 1.500 de grame.Rezultate foarte bune și la fertilizarea in vitroEuromaterna mai este și singurul spital din zona de sud-est a României care are un departament de Reproducere Umană Asistată (RUA). Acesta este coordonat de dr. Raphael Ron-El, șeful secției de infertilitate și fertilizare in vitro în cadrul Universității de Medicină Tel Aviv. Reprezentanții clinicii private Euromaterna spun că, în numai un an de activitate, în cadrul departamentului RUA s-a obținut o rată de fertilizare de 77% și o rată de sarcini clinice de 34,9% din totalul fertilizărilor efectuate. Rezultatele sunt foarte bune în condițiile în care, în Europa occidentală, valoarea de referință pentru procentul de sarcini clinice este de 29%.„Am primit cu mare bucurie nașterea primului copil obținut prin fertilizare in vitro în luna august 2011. În același an, departamentul RUA al Euromaterna a înregistrat și prima sarcină obținută prin FIV - crioembriotransfer”, a precizat dr. Ion Marius Rușa.Cursuri gratuite pentru gravide la EuromaternaPotrivit reprezentanților spitalului privat, Euromaterna a pregătit pentru anul acesta câteva noutăți pentru pacienți. Astfel, plata serviciilor medicale va putea fi efectuată în rate, fără dobândă, vor fi organizate cursuri gratuite pentru gravide, vor avea loc sesiuni științifice Euromaterna și va fi realizat și un centru de diagnostic antenatal.„Zi de zi ne impunem standarde tot mai înalte, iar toate investițiile și eforturile vor răspunde obiectivului trasat inițial, acela ca pacientul să se simtă protejat și îngrijit având la dispoziție un mediu civilizat în care beneficiază de cele mai profesioniste servicii medicale”, au mai spus cei de la Euromaterna.