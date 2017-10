Moartea albă

Prima doză de cocaină poate fi fatală

În fiecare zi, drogurile fac victime. Cei mai afectați sunt adolescenții. Din păcate, puțini sunt cei care solicită ajutor medical la timp. Teribilismul și curiozitatea sunt caracteristici ale tinerilor, care îi fac vulnerabili în fața acestui pericol. Puțini sunt, însă, cei care știu ce efecte negative au drogurile asupra sănătății. Cine nu a auzit de marijuana, cocaina, ecstasy sau heroină? Mulți au fost, poate, tentați să le încerce. Specialiștii din cadrul Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța atrag atenția asupra pericolului pe care îl reprezintă aceste droguri, în cadrul campaniei „Voluntariat antidrog în acțiune”, desfășurată pe litoralul românesc în această perioadă. Marijuana are efecte negative asupra memoriei Toate formele de marijuana au efecte fizice și psihice negative asupra organismului uman. Consumatorul riscă, de cele mai multe ori, să fie iritat, neliniștit, să aibă insomnii. Consumul de marijuana poate deteriora temporar memoria și înțelegerea, afectează îndemânarea și coordonarea în activități cum ar fi condusul unei mașini. Cocaina dă la început senzații ciudate – iluzia de putere fizică, dar și un apetit sexual crescut. Ulterior, consumatorul va simți o stare de somnolență, va fi fără vlagă, depresiv, cu dorința puternică de a regăsi „starea de bine“. Specialiștii spun că și prima doză de cocaină poate declanșa accidente vasculare, crize de epilepsie sau infarct miocardic. Consumul poate induce un comportament bizar – agresivitate, tendințe de automutilare. Dereglările psihice pot fi foarte grave: halucinații, pierderea contactului cu realitatea, permanenta expunere la pericol, senzația de „insecte minuscule“, care se mișcă pe sub piele. Cocaina scade rezis-tența organismului de apărare împotriva infecțiilor. O singură doză poate da dependență, dar poate fi și fatală! Ecstasy – drog de discotecă Ecstasy este un drog sintetic, psihoactiv, cu proprietăți halucinogene. Pentru scurt timp, consumul determină o puternică excitare, rezistență mare la somn și la oboseală. De cele mai multe ori, „senzația de bine“ este asociată cu greață, dureri de cap, deshidratare corporală, accelerarea ritmului cardiac, crampe musculare, tremur puternic, anxietate severă, paranoia, halucinații. Consumând ecstasy, riscul de a fi implicat în accidente de orice tip este mult crescut. În combinație cu alcoolul sau cu diverse medicamente, ecstasy poate fi fatal. Heroina este unul dintre cele mai periculoase droguri. Consumul asociază senzația de relaxare cu existența unei stări de confuzie generală. Consumatorul reclamă probleme de orientare, amnezie și dificultăți de exprimare. După un consum îndelungat, efectele sunt: constipația severă, pierderea apetitului sexual. Heroina slăbește aparatul respirator, fapt ce poate cauza moartea prin asfixiere. De asemenea, induce rapid dependența fizică și psihică.