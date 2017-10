Prezervativul, o metodă modernă de contracepţie

Prezervativul, o metodă modernă de contracepție

Utilizarea prezervativului este una dintre metodele de prevenire a infecțiilor cu transmitere sexuală, precum și a sarcinilor nedorite pe care membrii Fundației Baylor Constanța o recomandă tuturor beneficiarilor, indiferent de categoria socială din care fac parte, de stilul de viață, sau de obiceiurile sexuale. Pentru a veni în sprijinul lor, pe lângă recomandări, echipa Centrului de Excelență oferă și prezervative gratuite persoanelor active sexual.Oferirea prezervativelor se face în cadrul ședințelor de consiliere privind educația pentru sănătate în viața de cuplu, realizate de departamentul psihosocial și de cadrele medicale atât la Centrul de Excelență, cât și cu ocazia vizitelor de monitorizare desfășurate la domiciliul beneficiarilor.„Prezervativul ar trebui să fie prima opțiune pentru persoanele tinere care aleg să fie active sexual. Cu toate că este greșit înțeleasă și adeseori subapreciată, folosirea prezervativului este actualmente singura metodă dovedită a fi eficientă pentru prevenirea simultană a infecțiilor cu transmitere sexuală (ITS) și a sarcinii.Studiile de laborator au demonstrat că prezervativele intacte din latex și poliuretan asigură o barieră impenetrabilă pentru agenții patogeni ai ITS, inclusiv pentru cel mai mic virus ITS, virusul hepatitic B. Studiile implicând persoanele HIV pozitive și partenerii lor HIV negativi au demonstrat că folosirea prezervativului scade cu 80% riscul de infectare pentru partenerii HIV negativi care folosesc prezervativ”, a declarat dr. Violeta Cîndea, medic cu competențe în planificarea familială.