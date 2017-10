Preţul medicamentelor, recalculat de la 1 mai

Prețul medicamentelor, recalculat de la 1 mai

Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din Romania (APMGR) solicita Ministerului Sanatatii recalcularea pretului la medicamentele generice, in acord cu recomandarea Consiliului Concurentei de a nu se aplica in calculul pretului medicamentelor generice referentierea permanenta la 65% din pretul medicamentului inovativ corespunzator.Totodata, APMGR solicita Primului Ministru sa se implice in aceasta problema, deoarece situatia este extrem de grava, indeosebi pentru producatorii locali de medicamente generice. Fabricile din Romania risca sa intre in colaps in momentul in care vor fi obligate sa puna pe piata medicamente sub costul de productie.