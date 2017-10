Premiere medicale româneşti, în 2013

Premiere medicale românești, în 2013

În spitalele romanesti au avut loc, in acest an, numeroase premiere medicale, printre interventii numarandu-se o procedura de fotocoagulare cu laser a anastomozelor placentare care a schimbat cursul vietii unor gemeni aflati inca in uterul mamei, dar si inlocuirea unei valve aortice calcificate la inima unei paciente de 72 de ani, scrie Agerpres.