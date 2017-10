Premieră medicală: O proteză de picior poate simula senzațiile membrului amputat

Ştire online publicată Luni, 08 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

O proteză de picior ce poate simula senzațiile membrului amputat a fost prezentată de o echipă austriacă, azi, la Viena. Prezentararea reprezintă o premieră mondială care ar putea schimba viața pacienților și combate durerile fantomă.Profesorul Hubert Egger, de la Universitatea din Linz, a operat la sfârșitul anului 2014 un prim pacient, cu rezultate satisfăcătoare.Wolfgang Rangger, profesor în vârstă de 54 ani, cu un picior amputat sub genunchi în anul 2007 din cauza unor complicații după un accident vascular cerebral, simte acum din nou toate denivelările solului de sub pasul său, scrie Agerpres.De asemenea, el nu mai are dureri fantomă, fenomen frecvent care rezultă dintr-o hiper-sensibilitate care se dezvoltă progresiv în creier la persoanele cu membre amputate.Medicii au preluat, în cazul acestui pacient, din centrul piciorului rămas după amputare, terminațiile nervoase și apoi le-au deviat pe suprafața coapsei, punându-le în contact cu partea de sus a protezei.Piciorul artificial are senzori sub talpa piciorului conectați cu alte celule, numite stimulatori, aflate la rândul lor în contact cu ciotul de picior în prelungirea căruia se află proteza. Această informație transferată între senzori și stimulatori poate simula și, în cele din urmă, reproduce senzațiile membrului pierdut, scrie realitatea.net.