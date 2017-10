Premieră medicală în România! Diabeticii, pacienţii implicaţi în proiect

Premieră medicală în România! Diabeticii, pacienții implicați în proiect

In premiera pentru tara noastra, patru medici romani vor participa la Cursul ”Train the Foot Trainer” al Grupului International de Lucru pentru Piciorul Diabetic (IWGDF) din cadrul Federatiei Internationale de Diabet (IDF), ce va avea loc la Slovenia, in luna februarie.Evenimentul va avea loc in perioada 17-21 februarie 2015, in Bled, Slovenia. Participarea este initiata si sustinuta de Societatea de Neuropatie Diabetica – Neurodiab, implicata activ in educatia medicala continua.”Prin trimiterea celor patru profesionisti la Cursul ”Train for Foot Trainer”, tara noastra face primii pasi in alinierea la standarde internationale a managementului piciorului diabetic. Exista multe lacune in domeniul piciorului diabetic in Romania, astfel ca este bine de aflat si de urmat exemple de succes din alte tari care au implementat deja astfel de programe. Sunt increzator ca totii colegii nostri care vor participa la acest curs vor impulsiona dezvoltarea acestui sector in sistemul romanesc de sanatate.”, a declarat conf.dr. Ioan Andrei Veresiu, presedintele Societatii de Neuropatie Diabetica – Neurodiab.