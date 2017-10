Premieră medicală în România!

Profesorul Chris J. Mulder, de la VU Medical Center, Amsterdam, alături de echipa de specialiști din cadrul Institutului Clinic Fundeni, a efectuat o intervenție endoscopică în premieră, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat de presa al IC Fundeni, profesorul Chris J. Mulder a realizat tratamentul diverticulului esofagian Zenker pe cale endoscopica, el fiind inventatorul acestei metode terapeutice.Interventia endoscopica consta in largirea prin taiere a comunicarii diverticulului cu esofagul, astfel impiedicandu-se acumularea alimentelor.Diverticulul Zenker este o afectiune rara care se prezinta sub forma unei „pungi” suplimentare situata in zona gatului, in care se pot aduna alimentele. sursa Agerpres.