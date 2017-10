Premieră medicală în cadrul Ovidius Clinical Hospital

Premieră medicală la Constanța, în cadrul celui mai mare Spital privat - „Ovidius Clinical Hospital“. O echipă de chirurgi a extras în cadrul aceleiași intervenții chirurgicale patru tumori, aflate în zone total opuse ale corpului, folosind o metodă minim invazivă. În acest fel, o constănțeancă de 62 de ani a primit o nouă șansă la viață.În urmă cu câteva luni, o pacientă în vârstă de 62 de ani a aflat că suferă de cancer rectal și că, dacă nu se intervine rapid, tumora de 7 cm de rect și metastazele de pe ficat o împing direct către moarte.După luni de zile de tratament chimio-terapeutic, bolnava a ajuns pe mâinile specialiștilor din cadrul „Ovidius Clinical Hospital”, cei care au decis să o opereze.Operația a fost o premieră pentru Constanța, având în vedere faptul că s-a folosit o procedură minim invazivă și că medicii au realizat, în cadrul unei singure intervenții chirurgicale, o dublă operație.„Intervenția s-a împărțit în două etape importante. Am intervenit inițial pentru a scoate tumora de rect, iar echipa condusă de dr. Florin Botea, medic chirurg primar în secția de chirurgie și transplant hepatic de la Institutul Fundeni, a extirpat metastazele hepatice, evitând astfel o dublă intervenție la mică distanță în timp, ceea ce presupune un ridicat risc anesteziologic și chirurgical.Intervenția a durat 10 ore, însă a fost un real succes, având în vedere că deja pacienta este conștientă, stabilă.Pentru a se înțelege mai bine, putem spune că pacienta a suferit un fel de mini-cezariană, adică o incizie de aproximativ 5-6 centimetri prin care s-a extras tumora”, a declarat dr. Răzvan Popescu, medic primar chirurg Ovidius Clinical Hospital.Perioada de refacere este rapidăUn alt aspect extrem de important al acestei intervenții a fost utilizarea unui ecograf capabil să redea imagini din interiorul ficatului, astfel ca medicii să poată vizualiza cât mai bine zonele metastazate. De altfel, cu ajutorul acestui tip de ecograf, medicii au descoperit a treia metastază, nedescoperită prin metodele imagistice clasice.„Am utilizat un ecograf interoperator. Acesta dispune de o sondă care se aplică direct pe ficat și așa am putut examina interiorul ficatului înainte de a-l tăia. În acest fel, am știut cu precizie unde sunt metastazele și care sunt vasele de sânge pe care a trebuit să le evităm”, a declarat dr. Florin Botea.Medicii susțin că această premieră deschide un nou drum în ceea ce privește abordarea laparoscopică a pacienților cu multiple tumori și că, în același timp, refacerea și evitarea complicațiilor postoperatorii este redusă semnificativ.„În cadrul «Ovidius Clinical Hospital», încercăm să realizăm operații la standarde internaționale, complexe, în avantajul pacienților, astfel ca aceștia să nu mai fie nevoiți să ajungă în Capitală pentru a se opera.Pe de altă parte, avem în vedere și perioada de recuperare. În cazul unei intervenții clasice, pacienta avea nevoie de cel puțin două săptămâni de recuperare, însă în acest caz, vorbim de cel mult o săptămână”, a completat dr. Răzvan Popescu.