Povestea şocantă la Urgenţă: "Dacă mai întârziam o oră muream! Mi-a lăsat resturi de frunze şi pământ în plagă, după care m-a cusut"

Povestea șocantă la Urgență: "Dacă mai întârziam o oră muream! Mi-a lăsat resturi de frunze și pământ în plagă, după care m-a cusut"

„Marea majoritate a medicilor sunt la fel! În luna iunie (anul trecut) era sa fiu omorâtă cu bună știință. În urma unui accident rutier am ajuns la spital, conștientă fiind, dar într-o stare gravă, am cerut doar stabilizarea mea și transferul la un spital din București, dar nu mi s-a dat drumul. Am avut fractură de bazin, 2 plăgi pe piciorul drept, diabet zaharat și o coastă fisurată ( diagnostic la Bz). Pentru cele 2 plăgi aveam nevoie de toaletare, iar medicul șef din urgențe m-a trimis la un alt medic, pe motiv ca are prea multe urgențe! Acesta m-a băgat în sala de operații, teoretic doar pentru toaleta plăgii, după care puteam să merg la București. Ajunsă în sală, eram semiconștientă, din cauza calmantelor făcute si m-a pus sa semnez o hârtie pentru ceea ce urma să-mi facă.Am ieșit după 4 ore din sală și am ieșit operată. Nu am fost informată de operație, de anestezie, de absolut nimic. Tatăl meu aștepta afară și când a ieșit medicul i-a cerut bani și a zis că nu mai pot să fiu mutată la București că m-a operat el. Am plecat după 24 de ore din spital. Ajunsă la București, medicii de acolo au zis că dacă mai întârziam o oră muream! Mi s-au făcut alte investigații acolo și s-a descoperit că aveam 3 coaste fracturate, dintre care una îmi perforase plămânul și toaleta celor două plăgi nu a fost corespunzătoare.Mi-a lăsat resturi de frunze și pământ în plagă, după care m-a cusut. Din acest motiv, am rămas internată 6 săptămâni la București și am suferit 8 operații pe piciorul drept, inclusiv transplant de piele.”, citează www.nationalisti.ro