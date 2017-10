Postul, prilej pentru detofixierea organismului

Este Postul Crăciunului, iar nutriționiștii spun că această perioadă poate fi un excelent prilej pentru detoxifierea organismului. O dietă echilibrată, bazată pe o varietate de legume și fructe, poate asigura proteinele și mineralele necesare. Începând cu jumătatea lunii noiembrie și până la sărbătorile de iarnă, creștinii se află în Postul Crăciunului, care impune, printre altele, reținere de la produsele de origine animală. Respectivele produse constituie, în mod uzual, baza alimentației și principalele surse de proteine, vitamine și minerale pentru cei mai mulți oameni. În același timp însă, sunt și un „izvor” de toxine pentru organism. În consecință, nutriționiștii sunt de părere că este benefică organismului axarea, pentru câteva săptămâni, pe o dietă în care să nu se regăsească laptele, carnea sau ouăle. Iar produsele vegetale conțin suficiente substanțe organice complexe pentru necesitățile umane. „O dietă echi-librată trebuie să conțină lipide, proteine și glucide, iar cea mai bună sursă o constituie legumele. Ele asigură mineralele, fibrele, vitaminele sau antioxidanții de care are nevoie organismul”, a arătat dr. Doina Catrinoiu, medic primar diabet, nutriție și boli metabolice în cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. În loc de carne, consumați fasole, mazăre sau soia Persoanele care doresc să postească, fără să afecteze buna funcționare a organismului, trebuie să se preocupe să asigure o alimentație variată, constituită din produse bogate în vitamine, minerale și proteine vegetale. O „abordare” sănătoasă a Postului Crăciunului este și respectarea unei diete care să conțină o cantitate de grăsimi, proteine și carbohidrați, apropiată de cea consumată înainte de post. Proteinele pot fi luate din soia, fasole, mazăre, ciuperci și alune. Mazărea constituie un amestec natural de amidon și proteine. Sursă de vitamine (A, B1 și C), mazărea poate fi consumată cu încredere de bolnavii de ulcer. Ciupercile, cunoscute și sub denumirea de „carnea pământului”, sunt bogate în potasiu și asigură până la 40% din necesarul de cupru (mineral care protejează inima). Soia conține proteine, acizi grași Omega 3, nutrienți esențiali pentru întărirea sistemului imunitar. De asemenea, a arătat nutriționistul, produsele de soia sunt o sursă de magneziu, necesar funcționării sistemului nervos. Pe piață se găsesc carne de soia, lapte sau iaurt din soia, astfel că poate fi consumată în mai multe combinații gastronomice. De asemenea, fructele nu trebuie să lipsească din alimentație. Bananele și portocalele conțin fibre, vitamina C și sunt recomandate în special în perioada rece, ajutând la prevenirea răcelii obișnuite. La fel, nutriționiștii recomandă strugurii, perele și merele. Peștele - bogat în vitamine Din meniurile de post nu lipsește cartoful - un aliment cu multe beneficii. El asigură, după cum spun nutriționiștii, necesarul zilnic de fibre, potasiu și magneziu. Consumați fierți sau copți, cartofii ajută la digestie și la menținerea greutății corporale. Există riscul, a arătat specialistul, ca unele persoane să se îngrașe în perioada postului, dacă înlocuiesc grăsimile și proteinele animale cu bucatele hipercalorice, bogate în zaharuri, precum pâinea și produsele de patiserie. Excesul de pâine nu este indicat în mod obișnuit, cu atât mai puțin în timpul postului. În perioada postului sunt și „dezlegările” la pește, care aduc, la rândul lor, numeroase beneficii organismului. Peștele este bogat în vitamine A, D, E și complexul B (indiferent că este vorba de cod, biban, păstrăv, plătică, macrou sau hering) și este recomandat mai ales femeilor însărcinate, contribuind la formarea sistemului nervos al fătului. De asemenea, are un rol semnificativ în scăderea colesterolului, în bolile inflamatorii și în creșterea imunității.