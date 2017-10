Postul ne purifică spiritual, dar ne poate îmbolnăvi fizic

Apropierea sărbătorilor mari este marcată, în mod tradițional de post. Acesta se referă la un set de reguli restrictive din punct de vedere moral și spiritual, dar mai ales alimentar, în semn de credință și penitență pentru greșelile și păcatele săvârșite. Postul îi îndeamnă pe oameni să reflecte asupra propriei stări spirituale, pentru ca sfârșitul acestei perioade să culmineze cu modificarea spirituală a oamenilor. Dacă din punct de vedere moral, mulți oameni mai fac greșeli, în ceea ce privește postul alimentar sunt foarte stricți. Medicii reco-mandă însă foarte multă atenție, deoarece privarea organismului, pe o perioadă îndelungată, de numeroase proteine conținute de alimentele provenite de la animale poate favoriza apariția a numeroase boli. De asemenea, cu toate că nu este nici cea mai practică și nici cea mai simplă dietă, sunt persoane care țin postul pentru a pierde în greutate și pentru detoxifierea organismului. Potrivit specialiștilor, organismul uman nu are nevoie de cure de detoxifiere, deoarece acesta este construit pentru a elimina singur toxinele prin transpirație și urină. Singurul sfat al oamenilor de știință este ca, în timpul vieții, să adoptăm o alimentație sănătoasă și diversificată. Potrivit studiilor realizate pentru a identifica efectul asupra greutății corporale în cazul alternării zilelor de post cu cele de alimentație, această practică ajută la scăderea considerabilă în greutate, însă efectul nu este pe termen lung. Persoanele care au urmat un astfel de regim nu au crescut în greutate după excesele culinare din timpul sărbătorilor, însă în maximum două luni au revenit la greutatea inițială. Oboseală, amețeli, deshidratare Postirea timp de o zi-două, cu siguranță, nu le va face rău persoanelor care sunt, în general, sănătoase, cu condiția ca acestea să consume o cantitate generoasă de lichide. Totuși, postirea pe o perioadă lungă de timp poate deveni dăunătoare deoarece organismul uman are nevoie de o varietate de vitamine și minerale, dar și alte substanțe nutritive care se găsesc în alimentele interzise în post și care contribuie la menținerea sănătății. Dacă elementele nutritive nu sunt suficiente organismului pot apărea simptome precum: oboseală, amețeli, constipație, deshidratare, calculi biliarie sau intoleranță la frig. În cazul persoanelor care suferă de diabet zaharat, nici postul pentru o scurtă perioadă de timp nu este indicat, deoarece poate conduce la dereglări grave ale zaharului din sânge. De asemenea, femeile gravide, cele care alăptează sau persoanele care suferă de orice afecțiune cronică nu ar trebui să postească. Este bine ca, înainte de începerea postului să solicităm sfatul medicului pentru a ne spune dacă organismul nostru poate rezista sau nu la o astfel de restricționare alimentară. De asemenea, îi putem solicita medicului un program alimentar pentru ca și în perioada de post să avem o alimentație sănătoasă, corespunzătoare organismului nostru. O zi de post pe lună scade riscul atacului de cord Totuși, potrivit cercetătorilor, postul contribuie la creșterea longevității prin întârzierea apariției afecțiunilor specifice vârstnicilor, cum ar fi: boala Alzheimer, bolile cardiovasculare sau diabetul zaharat. Acest lucru se întâmplă prin reglarea insulinei sau a temperaturii corpului. Sunt studii care susțin că numai o zi de post pe lună reduce riscul obturației arteriale, fapt care conduce la scăderea riscului atacului de cord sau a accidentului vascular cerebral, însă aceste studii nu sunt suficient de detaliate pentru a convinge oamenii că postul este secretul unui stil de viață sănătos. Mai ales că un post adevărat nu presupune numai restricționări alimentare, ci și renunțarea la cafea, alcool sau tutun. După terminarea postului, este important ca alimentația mixtă să se facă treptat, să nu se facă abuz de carne dintr-odată, întrucât sistemul digestiv și întreg meta-bolismul nu se reacomodează foarte ușor și se pot instala probleme digestive. În plus, după un post lung, este recomandat să bem multă apă minerală. Sărurile din apa minerală grăbesc refacerea deficiențelor de aminoacizi și cresc eficiența absorbției de alimente.