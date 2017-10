Portocalele şi lămâile previn apariţia ridurilor

Portocalele și lămâile previn apariția ridurilor

Ştire online publicată Miercuri, 21 Octombrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Consumul regulat de alimente bogate în vitamina C ajută la menținerea vitalității tenului și întârzie îmbătrânirea pielii, se arată într-un studiu britanic. Cercetarea, publicată în American Journal of Clinical Nutrition, a fost efectuată pe 4.000 de femei cu vârste cuprinse între 40 și 74 de ani. Femeile au răspuns la întrebări vizând alimentația lor și au efectuat controale dermatologice. Iar rezultatele au arătat că predispoziția la riduri este redusă cu 11% în cazul reprezentantelor sexului frumos care au consumat în mod regulat fructe bogate în vitamina C. Specialiștii spun că motivația constă în capacitatea vitaminei C de a crește producția de colagen, care păstrează suplețea pielii. Drept pentru care, cercetătorii recomandă consumarea zilnică a astfel de fructe, printre care se numără lămâile și portocalele.