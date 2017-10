Portocalele îi protejează pe copii de răceli

Sunt printre cele mai bogate în conținutul de vitamina C și preferatele copiilor în sezonul rece. Portocalele se găsesc acum din plin pe piață, iar beneficiile lor nu sunt de neglijat.Portocalele sunt foarte populare printre chinezi, deoarece cuvântul „orange”, adică portocală înseamnă noroc, fapt pentru care, de Anul Nou, chinezii cumpără portocale pentru a le face cadou, pentru a exprima intențiile bune. În afară de vitamina C, portocalele mai conțin și vitaminele A și complexul de vitamine B, beta - caroten, flavonoizi, potasiu, acid folic și calciu. O singură portocală conține sursa optimă necesară pentru întreaga zi de fitonutrienți care au proprietăți anti- inflamtorii, antioxidante și chiar anti-tumorale. Specialiștii susțin că prin consumul regulat, dar nu excesiv de vitamina C, se poate preveni îmbătrânirea.De ce sunt recomandate mai ales în sezonul rece? Pentru că abundența de polifenoli protejează organismul împotriva infecțiilor virale.