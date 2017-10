Porţia de natură

Porția de natură

Durerile de burtică le pot da multe bătăi de cap copiilor, dar mai ales părinților. Ele pot fi cauzate de indigestii, enterocolite sau simple deranjări la stomac, dar pot fi extrem de neplăcute.În astfel de momente, menta devine un aliat de nădejde în calmarea durerilor. Fie că este administrată sub formă de ceaiuri sau că face parte din dropsuri concentrate, menta este una dintre cele mai indicate plante în problemele de stomac. Are un efect calmant asupra mușchilor stomacului, dar ajută și bila să funcționeze normal, ceea ce duce la îmbunătățirea digestiei.Ceaiul este ușor de preparat, are un gust plăcut, mai ales dacă îl îndulciți și cu puțină miere. Este recomandat să folosiți mentă proas-pătă, pe care acum o găsiți în ghivece, la mai toate florăriile și supermarket-urile, dar e bună și cea uscată, din plafar.