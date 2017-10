Poluarea, una dintre cauzele bronşitei

Poluarea, una dintre cauzele bronșitei

Ştire online publicată Luni, 15 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Copiii care respiră aer poluat sunt mai expuși pericolului să fie diagnosticați cu bronșită decât copiii care trăiesc în zone mai curate, au arătat într-un raport cercetătorii din Statele Unite și Cehia. Specialiștii au descoperit că un component al poluării, cunoscut sub numele de hidrocarbură aromatică policiclică sau PAH, este cauza bronșitei apărute la copiii cu vârste cuprinse între 2 și 4 ani. Studiul a demonstrat că peste 56% din cazurile de bronșită apar când nivelul poluării aerului este mare, iar pentru copiii sub 2 ani, creșterea este cu 29% în zonele poluate față de celelalte zone. Numărul cazurilor de bronșită se ridică pe timpul iernii și sunt adesea legate de faptul că iarna ard lemne în sobe.