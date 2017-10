Polenul - tonic pentru toate vârstele

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Polenul este un tonic general pentru toate vârstele. Dimineața și la prânz, adulții trebuie să combine câte trei lingurițe de polen cu ceai de Echinaceea sau cu 25 picături de propolis. Coacăzele negre contribuie și ele la întărirea sistemului. Sub formă de suc, de „gem nefiert", adică preparate cu miere - în straturi succesive (folosit cu succes toată iarna), coacăzele negre conțin de cinci până la 10 ori mai multă vitamina C decât lămâia. Preparatele pe bază de Echinaceea pot fi folosite ca terapie adjuvantă sau preventivă în guturai, stări gripale, dar și în afecțiuni cronice ale aparatului respirator.