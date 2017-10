Podiatria – o specialitate medicala care lipseste in Romania

Pentru reducerea ratei amputatiilor in tara noastra si pentru eficienta in tratarea piciorului diabetic, Societatea de Neuropatie Diabetica – Neurodiab sustine introducerea podiatriei in sistemul de sanatate romanesc, promovarea podiatriei in randul asistentilor medicali licentiati, precum si elaborarea unui ghid clinic al asistentilor medicali cu acreditare in podiatrie.„Numarul amputatiilor membrelor inferioare cauzate de neuropatie diabetica este in continuare foarte crescut in Romania. Avand in vedere ca organizarea coerenta a unei echipe multidisciplinare de ingrijire a piciorului diabetic este urmata de o reducere semnificativa a ratei amputatiilor, se impune urgent introducere si dezvoltarea podiatriei si in tara noastra”a declarat conf. dr. Ioan Andrei Veresiu, presedintele Societatii de Neuropatie Diabetica – Neurodiab.