Plasturi şi gumă cu nicotină pentru cei care vor să renunţe la fumat

Plasturi și gumă cu nicotină pentru cei care vor să renunțe la fumat

Ştire online publicată Vineri, 25 Iulie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Renunțarea la fumat nu presupune numai încetarea actului de a fuma în sine, ci și adoptarea un stil de viață sănătos. Cei care doresc să scape de acest viciu, care ne mănâncă, an după an, și banii și sănătatea, trebuie să ia în considerare și obiceiurile alimentare, gradul de voință de care dispun și, nu în ultimul rând, ajutorul pe care-l pot primi de la produsele special inventate pentru a te ajuta să lași pentru totdeauna țigările. Factorul psihologic este foarte important. Te ajută să fii conștient că nimeni din cei care acum spun că au depășit cu bine perioada în care erau dependenți de țigări nu au reușit din prima sau prin vreo minune. Nu fii descurajat; dacă ai răbdare, cu timpul, dorința de a fuma se va diminua și vei ajunge la un moment dat să fii conștient de beneficiile pe care ți le aduce întreruperea fumatului. Nu te vei mai simți „pedepsit“, ci vei realiza că totul depinde de tine. Vei economisi și banii pe care îi dădeai înainte pe țigări. Când îți vezi prietenii că fumează, nu te simți exclus pentru că tu nu ai țigări. Amintește-ți de motivele pentru care ai hotărât să te lași de fumat, de planurile pe care le ai pentru tine. Plasturi cu nicotină pentru cei care vor să renunțe brusc la țigară Ia în calcul și varianta produselor speciale care te pot ajuta în demersul tău. Acestea se găsesc în farmacii sub mai multe forme: gumă de mestecat, plasturi sau produse din plante medicinale. Guma de mestecat cu nicotină, comercializată sub numele de Nicorette, este varianta cea mai bună dacă nu vrei să apelezi la metodele mai dure. „Tratamentul se face gradat. Guma conține două-patru miligrame de nicotină și este bună pentru că preîntâmpină fenomenul de sevraj care apare în primele zile” , ne spune Cerasela Mogoș, farmacistă. Produsul se găsește în farmaciile constănțene la 25 lei cutia de 30 de bucăți, în două variante: cu 2 mg de nicotină per bucată sau cu 4 mg de nicotină per bucată. Concentrația gumei trebuie aleasă în funcție de gradul de dependență de nicotină al fumătorului. În general, se folosește guma de mestecat Nicorette 2 mg, cu excepția fumătorilor care au eșuat în încercarea de a se lăsa de fumat cu ajutorul acestora. În cazul lor, este recomandată guma de mestecat Nicorette 4 mg. Majoritatea fumătorilor au nevoie de 8-12 pastile pe zi. Tratamentul trebuie continuat până se ajunge la una-două bucăți pe zi. „ Contraindicații nu există, mai ales că, spre deosebire de țigări, care conțin aproximativ 40 de substanțe nocive, produsul conține numai nicotină. Nu e neapărat perfect, dar ajută”, adaugă farmacista. Mestecați guma timp de 30 de minute, timp în care toată cantitatea de nicotină va fi eliberată. Nu se recomandă utilizarea Nicorette pentru mai mult de un an. Plasturele cu nicotină este o metodă mai dură, fiind recomandat celor care doresc să întrerupă brusc fumatul. Cutia de plasturi cu nicotină Nicorette costă 53 lei și conține șapte bucăți a 15 mg de nicotină fiecare. Se aplică într-o zonă unde nu deranjează, pentru că tratamentul presupune menținerea plasturelui pe piele un timp mai îndelungat. „Plasturele se ține pe piele 16 ore, timp în care inhibă gesturile specifice fumătorului, care nu mai simte nevoia de a-și aprinde o țigară”, adaugă farmacista. Tratamentul durează trei săptămâni, după care se reduce doza la jumătate și se continuă încă două săptămâni. „Plasturii sunt cei mai recomandați și se vând și cel mai bine. Doar îl aplici și nu mai ai griji” concluzionează reprezentantul farmaciei. O altă metodă este folosirea extractului de plante medicinal, AntiTabac Plant, de la Plant Extract. Se găsește la flacoane de 30 ml, costă 13 lei și este un extract hidroalcoolic din plante. Nu este atât de popular ca celelalte metode și nici nu conține nicotină, dar conține două componente care provoacă dezgustul de tutun, ajutând la depășirea fazei de dependență. Printre metodele alternative se numără și tratamentul de biorezonanță magnetică. Andreea IACOB