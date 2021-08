Plasma îmbogăţită în trombocite - o soluţie eficientă, modernă, în tratarea bolii artrozice

Tratamentul acestei afecţiuni este complex şi îndelungat, deoarece şi artroza evoluează progresiv, pe parcursul mai multor ani de viaţă. Acest tratament constă în terapii medicamentoase (îndeosebi antiinflamatoare nesteroidiene), proceduri de fizioterapie, infiltraţii cu soluţii vâscoelastice, proceduri balneare, exerciţii fizice, care acţionează împreună cu măsurile de stil de viaţă care se impun în artroze şi, îndeosebi, cu dietele personalizate pentru persoanele care trebuie să îşi reducă greutatea corporală. Pentru persoanele cu artroză de genunchi, şold sau gleznă, menţinerea unei greutăţi corporale cât mai aproape de valorile normale, corespunzătoare, este esenţială pentru o evoluţie bună a acestei afecţiuni.





O terapie relativ recent descoperită pentru boala artrozică este plasma îmbogăţită în trombocite- PRP- Platelet Rich Plasma. În ce constă această terapie? Medicul realizează din sângele pacientului un produs biologic, cu acţiune de regenerare a articulaţiei degradate. Sângele nostru conţine, în mod normal, nişte componente numite trombocite, care au rolul de a repara unele distrugeri care apar, inevitabil, în cursul vieţii. Ori de câte ori se produce o leziune în corp, trombocitele se adună în jurul ei şi eliberează nişte substanţe numite factori de creştere, care refac ţesuturile lezate. Factorii de creştere pot repara leziunile muşchilor, ale tendoanelor, ligamentelor, ale ţesutului de susţinere conjunctiv, ale cartilajului şi osului.





„Prin acest procedeu al plasmei îmbogăţită în trombocite reuşim să izolăm şi să concentrăm aceste harnice trombocite şi apoi le injectăm acolo unde avem mare nevoie de ele: în articulaţia artrozică. Clinica «Fiziozone» are o experienţă de peste şase ani în terapia PRP, pe care o integrăm cu succes în programele noastre de recuperare. Această terapie cu plasmă îmbogăţită în trombocite poate opri din evoluţie o artroză, dacă este administrată în stadiile incipiente ale bolii. Bineînţeles, aceasta are efect şi în stadii mai avansate ale artrozei, reducând durerea, inflamaţia şi disconfortul articular. Injecţiile cu plasmă îmbogăţită în trombocite se fac cu o anumită ritmicitate, în funcţie de protocolul de lucru al fiecărui kit de tratament şi de severitatea afectării articulaţiei, conform indicaţiilor medicului. Până acum, am tratat prin această metodă peste 2.000 de pacienţi, cu rezultate foarte bune. Terapia PRP nu este agresivă şi nici dureroasă şi este o soluţie eficace pentru o afecţiune redutabilă, aşa cum este boala artrozică”, au precizat specialiştii clinicii.





Această afecţiune constă în deteriorarea progresivă a cartilajului articular care acoperă capetele oaselor articulate, cartilaj care ajunge astfel să nu mai protejeze osul împotriva forţelor mecanice de presiune, care se exercită asupra articulaţiei. Treptat, se ajunge la o distrugere completă a articulaţiei, care implică nu numai osul şi cartilajul, dar şi ligamentele, sinoviala articulară, meniscurile sau capsula articulară. Cele mai frecvent afectate articulaţii sunt genunchii, coloana vertebrală, şoldul.