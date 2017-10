Planuri împotriva infecţiilor cu transmitere sexuală

Planuri împotriva infecțiilor cu transmitere sexuală

Organizația Mondială a Sănătății a publicat strategia de lungă durată cu privire la infecțiile cu transmitere sexuală (ITS). În documentul care arată că anul 2020 este un punct de referință în această strategie, se spune că „70%” este termenul-cheie în ceea ce privește sănătatea globală. Astfel, se dorește ca în cel puțin 70% dintre țări să existe un sistem funcțional de supraveghere a ITS. Acest sistem va permite testarea pentru sifilis a cel puțin 95% dintre gravide, precum și testarea pentru HIV a cel puțin 90% dintre gravide, urmând ca cel puțin 95% dintre cele cu rezultate pozitive la testele de HIV să primească tratament eficient.70% dintre țările lumii trebuie să ofere servicii specializate de îngrijire a ITS sau să poată direcționa către aceste servicii pacienții din asistența primară, din cadrul serviciilor de îngrijire HIV, din cabinetele de sănătatea reproducerii și de planificare familială și serviciile de îngrijire ante și post-partum. Mai mult decât atât, 70% dintre state trebuie să administreze vaccinul anti-HPV prin programul național de imunizare și trebuie să raporteze cazurile cu rezistența antimocrobiană a cazurilor de gonoree. Strategia prevede, de asemenea, ca 70% dintre statele lumii să aibă acces la o gamă complexă de servicii privind infecțiile cu transmitere sexuală și HIV, inclusiv la prezervative.În ceea ce privește modul în care ITS îi afectează pe cei infectați, documentul referitor la strategia globală de sănătate arată că o mai mare parte a ITS sunt asimptomatice față de cele care prezintă simptome și, mai mult, femeile au în proporție mai mare ITS asimptomatice, comparativ cu bărbații, la care formele mai frecvente sunt cele simptomatice.Strategia poate fi citită accesând http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246296/1/WHO-RHR-16.09-eng.pdf