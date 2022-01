Plante care vă ajută să susțineți sănătatea pancreasului

Mulți oameni nu înţeleg pe deplin care sunt funcţiile organelor. De exemplu, pancreasul este esenţial, printre altele, pentru digestie şi reglarea nivelului de zahăr din sânge. De fapt, acesta este o glandă mică pe care toată lumea o are în spatele stomacului, cu ajutorul căreia se produce insulina în organism, cu scopul de a echilibra, aşa cum v-am spus deja, nivelul zahărului din sânge. Ce se întâmplă, însă, dacă la un moment dat pancreasul se intoxică? Potrivit dr. Camelia Baltă, în astfel de situații, metabolismul este alterat şi puteți avea probleme de sănătate. Unele dintre bolile asociate cu acest organ sunt pancreatita sau insuficienţa pancreatică. Prin urmare, este foarte important să aveți grijă de alimentaţie, menţinând un stil de viaţă corect şi sănătos. În plus, vă va ajuta foarte mult completarea alimentaţiei cu plante medicinale pentru pancreas. De exemplu, echinaceea se folosește în mod regulat pentru a trata răcelile, dar planta este indicată și pentru întărirea sistemului imunitar, pentru a stimula producţia de bilă în vezica biliară şi pentru a avea grijă de pancreas. Atenție! Dacă suferiţi de diabet de tip II, nu este recomandată. Apoi, rădăcina de lemn dulce este o plantă medicinală cu proprietăţi excelente pentru sănătate. În plus, se crede că ar putea ajuta funcţia pancreasului. Păpădia, în schimb, reglează tensiunea şi a fost folosită din cele mai vechi timpuri pentru a trata problemele asociate cu vezica biliară şi ficatul, ajutând la stimularea bilei. În plus, poate preveni proliferarea celulelor maligne în interiorul pancreasului.