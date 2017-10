Pierderea involuntară de urină, o afecţiune care „stropeşte“ la orice vârstă

1

pierdere de urina

Buna ziua stimate doamne si domni doresc ca cineva care ar putea ajuta in ajuta in aceasta problema.Sunt de gen feminin am 43 de ani si de catva ani am problema pierd multa urina in timpul sumnului dar nu in fiecare noapte dar acuma se intampla mai des in ultima perioada trebe sa ma trezesc mai des si sa merg la toaleta dar de multe ori dorm prea bine si atunci se intampla nefericita situatie ma trezesc cu patul tot plin de urina.Lucru acesta deja ma sperie si doresc un sfat din partea dv.pe adresa mea de email cu siguranta este ceva tratament impotriva acestei bolii.Va multumesc pe aceasta cale.