Pfizer preia Allergan cu suma de 160 miliarde $

Ştire online publicată Luni, 23 Noiembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Compania americană Pfizer Inc va achiziționa rivala Allergan Plc, producătorul Botox, pentru suma de aproximativ 160 de miliarde de dolari, o tranzacție care va crea cel mai mare producător mondial de medicamente, transmite Agerpres.ro.Pfizer vrea să-și mute sediul fiscal în Irlanda, unde este înregistrat și Allergan, pentru a beneficia de o taxă pe companii mai mică. În Irlanda, taxa pe companii este de 12,5%, față de 35% în SUA. Allergan încă derulează majoritatea operațiunilor din New Jersey (SUA).Pfizer, producătorul medicamentelor Lipitor și Viagra, va păstra sediul global al operațiunilor sale în New York, însă, în urma preluării Allergan, entitatea se va numi Pfizer Plc și va avea sediul legal și birourile principalilor directori în Irlanda.Anul trecut, Pfizer a încercat fără succes să preia producătorul britanic de medicamente AstraZeneca Plc, cu suma de aproximativ 118 miliarde de dolari.În urma tranzacției, Pfizer va depăși compania elvețiană Novartis AG și va deveni cel mai mare producător mondial de medicamente, după venituri.Acționarii Allergan vor primi 11,3 acțiuni ale entității combinate pentru fiecare dintre titlurile lor, în timp ce acționarii Pfizer obțin o acțiune a entității combinate. Tranzacția ar urma să se finalizeze în semestrul doi din 2016.Ian Read, președintele director general al Pfizer, își va păstra atribuțiile în entitatea combinată, în timp ce șeful Allergan, Brent Saunders, va fi director operațional.În predeschiderea Bursei de la New York, acțiunile Allergan au scăzut cu 1,7%, în timp ce titlurile Pfizer înregistrau un declin de 2,1%.Preluarea Allergan de către Pfizer va da naștere unui colos farmaceutic cu o valoare de piață de 330 miliarde de dolari și vânzări anuale de peste 60 de miliarde de dolari, devansând cu mult actualul număr doi de pe piața farmaceutică americană, Merck & Co, care realizează vânzări anuale de aproximativ 40 de miliarde de dolari. Aceasta va fi cea mai mare fuziune anunțată în acest an, devansând preluarea Plc de către Anheuser-Busch InBev, cu 107 miliarde de dolari.Începând din 2014, sectorul farmaceutic a trecut printr-un val de fuziuni și achiziții, în urma căruia marii producători de medicamente și-au preluat rivalii mai mici, iar numărul producătorilor de medicamente generice s-a redus în urma consolidării.